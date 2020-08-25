У 49-летней Алены Хмельницкой появилась третья дочь

Алена Хмельницкая обнародовала фотографии и сообщила, что у нее появилась дочь. Артистка не скрывает радости.

Алена Хмельницкая показала несколько снимков, на которых запечатлена с двумя девочками. Одна из них ее младшая дочь Ксения, а вторая – крестная дочь Амелия. "В выходные у нас был Светлый праздник, мы покрестили подружку Ксюши, Амелию! А я стала ее крестной (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявила радостная актриса.

Она также выложила фотографию с самого таинства. "Чудесный, Светлый день был сегодня Спасибо за все!" – поблагодарила артистка. Многочисленные подписчики осыпали Алену поздравлениями, дали ценные советы, высказали свои пожелания.

Отметим, что Алена Хмельницкая предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Известно, что с 1993 по 2014 год актриса была замужем за известным режиссером, шоуменом, актером Тиграном Кеосаяном. Она родила ему двух дочерей Александру и Ксению. Даже после расставания бывшие супруги сумели сохранить добрые отношения и нередко проводят торжества уже двумя семьями (после развода Тигран Кеосаян вскоре снова женился. – Прим.ред.).

Счастлива ли сейчас в браке Алена Хмельницкая, остается только догадываться. Сама актриса не скрывает, что у нее есть любимый мужчина. Недавно она даже выкладывала фотографии, на которых была с ним запечатлена. "6 лет, как познакомились ) 💕 Жизнь прекрасна и удивительна ) Всегда верьте и никогда не бойтесь!!! За нас!!!" – оптимистично объявила актриса.

Особо наблюдательные фанаты подозревают, что Алена Хмельницкая могла выйти замуж во второй раз. Они обратили внимание на то, что актриса носит кольцо, подозрительно похожее на обручальное, на безымянном пальце правой руки. Сама артистка предпочитает не комментировать эти домыслы.