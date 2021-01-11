Звезда 90-х заявила о мошенничестве в шоу-бизнесе: Артисты не знают, что выступают

По словам экс-солистки популярной группы 90-х, сейчас музыкантам приходится непросто. Например, у нее было запланировано несколько выступлений в новогодние праздники, однако почти все они отменились. Светлана Разина смогла дать концерт только 5 января, и это ее очень расстраивает. Также из-за коронавируса пока сложно строить какие-либо планы на будущее.
Бывшая солистка группы "Мираж" рассказала, что сейчас в музыкальной индустрии процветает новый вид мошенничества. По правилам промоутеры не могут возвращать людям деньги за отмененные концерты, они обязаны назвать новую дату. В итоге некоторые пользуются схемой, по которой назначают несколько выступлений, а затем их переносят на неопределенное время. "Артисты даже не знают, что они там где-то выступают, и получается такой вечный микрозайм", – поделилась Светлана Разина.
Также певица рассказала, что сейчас находится в стадии судебного разбирательства с продюсером группы "Мираж". Оказалось, что в репертуар коллектива попали сольные хиты исполнительницы.
Впрочем, несмотря на все сложности, Светлана Разина не отчаивается и продолжает заниматься творчеством. Звезда 90-х планирует записать несколько ремиксов на топовые композиции прошлого, так как на них сейчас есть спрос на концертах.
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