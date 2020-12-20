"У нас была шведская семья": Вскрылась интимная связь Пенкина с экс-участницами группы "Мираж"

Сергей Пенкин стал участником шоу "Секрет на миллион", которую ведет Лера Кудрявцева. Когда телеведущая спросила артиста о том, что его связывало с экс-участницами группы "Мираж" на вечеринках, он утаил о бурном романе.

В провокационном шоу "Секрет на миллион" приглашенные гости раскрывают тайны и делают шокирующие признания. В свежем выпуске программы Сергей Пенкин не стал выдавать всю подноготную, но удивительные факты его жизни все равно всплыли на поверхность. Журналисты НТВ выяснили, что в прошлом Сергей Пенкин часто устраивал квартирники – вечеринки, на которых отрывались звезды шоу-бизнеса. Частыми гостьями на этих тусовках были экс-участницы группы "Мираж" – Наталья Гулькина и Маргарита Суханкина, которые развлекались с Сергеем Пенкиным на всю катушку.

В рамках шоу Лера Кудрявцева спросила артиста о том, как забавлялись Наталья Гулькина и Маргарита Суханкина на его вечеринках. Сергей Пенкин решил скрыть деликатные подробности прошлого и заявил, что не помнит деталей. Однако певца все же вывели на чистую воду: оказалось, что он выражал на квартирниках бурные чувства к Маргарите Суханкиной, но в их близкие отношения постоянно встревала Наталья Гулькина.

Когда на экране появились кадры с вечеринок Сергея Пенкина, где есть и страстные объятия, и нежные поцелуи, ему ничего не оставалось, как согласиться с изложенной информацией. "У нас была шведская семья", – выразился артист на шоу "Секрет на миллион".