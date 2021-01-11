"Папа посоветовал": сестра Фриске начала год с крупной покупки

Наталья Фриске похвасталась приобретением. Сестра знаменитой певицы рассказала поклонникам, что осуществила давнюю мечту.

Сестра Жанны Фриске опубликовала в "Инстаграм" видео, на котором запечатлена за рулем роскошной иномарки. Наталья призналась, что покупка нового автомобиля ее очень осчастливила. "Моя первая машина из салона", – написала девушка под кадрами.

Известно, что Фриске продала старый автомобиль, чтобы приобрести новый. Стоимость иномарки, которую теперь обкатывает Наталья, начинается от одного миллиона рублей. В покупке принимал участие отец девушки Владимир Борисович. "Папа мне посоветовал, он разбирается в тачках", – отметила сестра певицы.

Напомним, что у Натальи есть еще одна мечта. Несмотря на то, что в настоящий момент у Фриске нет избранника, она планирует стать матерью. Она даже знает, что будет рожать в Майами. Вероятно, сейчас сестра певицы находится в поисках претендента на роль отца ее будущего наследника.

Стоит отметить, что пять лет назад у Натальи случился выкидыш. Страшное событие произошло спустя два месяца после смерти Жанны Фриске. Тогда сестра певицы находилась в браке с эмчеэсником Сергеем Вшиковым. Она развелась с ним в 2019 году.