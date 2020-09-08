17-летний сын Высоцкой и Кончаловского затмил родителей своей красотой

Накануне в рамках Венецианского кинофестиваля состоялась премьера картины Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи". Лента рассказывает о событиях 1962 года в Новочеркасске.

Стоит отметить, что фильм стал единственной русской картиной в рамках программы фестиваля. Победителей 12 сентября объявит Кейт Бланшетт, которая возглавляет международное жюри конкурса.

Юлии Высоцкой досталась главная женская роль. На красной дорожке звезда появилась в сопровождении Андрея Кончаловского и 17-летнего сына Петра. Молодой человек предстал перед зрителями в элегантном костюме черного цвета, образ завершал тонкий галстук в тон.

Сложно понять, на кого юноша похож больше – на мать или отца, но можно точно сказать, что вырос он настоящим красавцем – высокий, стройный, с интересными чертами лица. Парень произвел неизгладимое впечатление на журналистов и гостей.

Юлия Высоцкая светилась от счастья в окружении любимых мужчин. Для выхода на красную дорожку актриса выбрала строгое черное платье с элегантным декоративным бантом. Волосы артистка собрала в аккуратный пучок и сделала макияж с акцентом на глаза.

Напомним, картина "Дорогие товарищи" повествует о восстании рабочих в Новочеркасске, которое произошло в 1962 году. Тогда разгон мирной демонстрации закончился кровавой бойней - 26 человек были убиты и еще 87 ранены.