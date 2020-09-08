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Шоу-бизнес
Нежно прижавший к себе девушку Корчевников спровоцировал слухи о романе

Нежно прижавший к себе девушку Корчевников спровоцировал слухи о романе

Борис Корчевников. Фото: Ltd Foma/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники обсуждают возможный роман Бориса Корчевникова с ведущей программы "Белые ночи". Артист в личном блоге опубликовал трогательное фото с девушкой.
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На снимке генеральный продюсер телеканала "Спас" и Регина Парпиева стоят почти вплотную друг к другу. Миниатюрная красавица положила коллеге руку на грудь, а тот прикрыл ее своей ладонью. Борис Корчевников склонил голову к девушке и пристально смотрит ей в глаза.

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Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Незрячая Регина Парпиева уже больше полугода ведет авторскую программу "Белые ночи". Снимок, который продюсер опубликовал в своем блоге, сделан в первый съемочный день.

Поклонники остались в восторге от фотографии и отметили, что пара прекрасно смотрится вместе. Некоторые даже предположили, что у коллег по телеканалу "Спас" служебный роман.

"Трогательное фото (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Эта девушка несет с собой теплоту и она очень красива )) фото в целом тоже передает свет", "Блин я думала женился. Давай быстрей, не тяни. Здоровье не вмешивай, все хорошо!", "Смотритесь, как пара❤️ Очень трогательное фото", "Красивая пара", "Боречка, Ваше время пришло быть мужем и папой", – пишут в комментариях.

Напомним, не так давно в Сети появилась информация о том, что Борис Корчевников теряет слух. Якобы во время операции по удалению опухоли в мозгу артисту задели нерв, и теперь он почти ничего не слышит. Недуг мешает телеведущему снимать шоу "Судьба человека".

Автор: 8 сентября 2020, 13:25 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

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