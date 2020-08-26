Теряющий слух Корчевников показал фото любимой женщины

Последнее время стала все чаще появляться информация о том, что Борис Корчевников стремительно теряет слух. Однако он не комментирует информацию. Вместо этого телеведущий опубликовал в инстаграм-профиле фотографию главной женщины своей жизни.

Генеральный директор канала "Спас" выложил архивный снимок мамы. На зрителей с черно-белого портрета смотрит молодая девушка с веснушками и высокой прической. Она сидит вполоборота к камере, свет падает только на половину лица, добавляя кадру загадочности.

Борис Корчевников не стал делать длинную подпись к фотографии, отметив пост одним словом: "Мама". Поклонники пришли в восторг и сделали родительнице артиста множество комплиментов.

"Как прекрасны мамы, и как прекрасна молодость (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая же удивительная натуральность. Сейчас такого не встретишь", "Интересный взгляд, как бы отвлеченный от основной мысли. Создается впечатление внезапного кадра. И в то же время глаза ждут ответа", "Какая красивая девушка!!! Очень мудрые глаза!" – написали в комментариях.

Напомним, Борису Корчевникову недавно исполнилось 38 лет. Артист еще не был женат и лишь раз замечен в длительных отношениях с женщиной. Многие уверены, что ему пора создавать семью, однако ведущий предпочитает не комментировать подобное.

Несколько лет назад у гендиректора телеканала "Спас" обнаружили доброкачественную опухоль в мозге. Артист перенес сложную операцию и постепенно вернулся к нормальной жизни, однако недавно появилась информация о том, что он начал терять слух. Якобы во время работы над программой "Судьба человека" ведущий почти не слышит гостя, из-за чего возникают проблемы со съемками.