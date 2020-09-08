Лучше бы умер: Мясников назвал выгодный для Ефремова исход ДТП

Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Александр Мясников высказался о поведении Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Также доктор рассказал, какое наказание должен был понести актер.
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Мясников не верит в то, что Ефремов раскаивается в содеянном. На основании сказанного актером в суде доктор сделал вывод: Михаил Олегович является трусом и подлецом, поскольку пытался убедить суд в своей невиновности.

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 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

По мнению врача, Ефремов признал вину лишь тогда, когда понял: избежать наказания ему не удастся. Сейчас актер надеется, что его последние слова помогут смягчить приговор.

Ефремов должен был умереть в том ДТП, считает Мясников. В таком случае от актер сохранил бы часть достоинства, которое он уничтожил во время слушаний. Теперь же, по словам врача, Михаил Олегович достоин сурового наказания.

Доктор не сомневается, что артист предал бы Родину, если угодил бы к фашистам: выдал бы все ценные сведения ради спасения своей жизни.

Напомним, приговор Ефремову вынесли 8 сентября. Сторона обвинения просила лишить артиста свободы на 11 лет, но суд решил иначе: восемь лет колонии общего режима и компенсация в размере 800 тысяч сыну погибшего в ДТП. Услышав это, актер схватился за стол и опустил глаза.

Автор: 8 сентября 2020, 13:31 Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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