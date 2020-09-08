Башаров показал не по годам взрослую дочь

Накануне Амели исполнилось 16 лет, отец нежно поздравил подростка в личном блоге. Он отметил, что с появлением девочки в его жизнь пришла любовь. Артист опубликовал несколько снимков с наследницей.
На первом дочь Марата Башарова изображена еще совсем маленькой – на вид ей не больше 10 лет. Амели запечатлена с огромным попугаем на плече. Девочка смотрит в кадр и улыбается.
На втором портрете актер обнимает малышку за голову и крепко прижимает к груди. "16 лет любви", – написала звезда. Актер пожелал своей малышке счастья. Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что наследница артиста выглядит не по годам взрослой. Возможно, дело в том, что у девочки довольно плотное телосложение.
"Папина доча 👍(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" "Это такое счастье иметь красивых, здоровых детей! С праздником!", "У тебя прекрасный и любящий папа👍Успехов и хорошей учебы", "Как они похожи с Марселем 🌺. Красивые дети!" – написали в комментариях.
Напомним, что Марат Башаров воспитывает двоих детей. Амели появилась в союзе с Елизаветой Круцко, а Марсель родился в браке с Елизаветой Шевырковой. Наследники живут с мамами, актер общается с ними по выходным и на каникулах.
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