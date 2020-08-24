Руководитель театра рассказал правду об увольнении выпивающего Башарова

Марат Башаров уже несколько лет принимает участие в постановках Современного театра антрепризы, особый успех у зрителя имеют спектакли "Жениться вам надо, барин" и "Сублимация любви". В понедельник инсайдеры сообщили о том, что артиста выгнали из труппы за непристойное поведение.

Стоит отметить, что в последние годы актер больше знаменит своими скандальными выходками, чем работами. Например, весной этого года Марат Башаров в эфире шоу "Судьба человека" рассказал, как и за что избивал своих жен. Откровения артиста поразили фанатов, и многие посчитали, что звезду пора наказать.

Также знаменитость без стеснения призналась, что любит выпивать. Несмотря на то, что актер считает себя правоверным мусульманином, для которых употреблять алкоголь большой грех, он не стыдится любви к водке. В Сети неоднократно появлялась информация о том, что пьяный артист сорвал спектакль, именно поэтому новость об увольнении из театра восприняли как нечто закономерное.

Однако руководитель труппы Альберт Могинов в беседе с журналистами опроверг эту информацию. Он заявил, что Марат Башаров является членом коллектива и будет дальше участвовать в антрепризах.

Впрочем, некоторые считают, что актера нельзя осуждать за его поступки вне сцены. По мнению комментаторов в Сети, людей не должно касаться то, чем артист занимается дома, а в случае с избиением жен разборки лучше предоставить полиции. Однако многие уверены, что увольнение было бы оправданным шагом со стороны руководства, потому что в современном мире репутация играет значимую роль.