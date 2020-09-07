Трудный возраст: дочь Даны Борисовой прогуливает школу

Дана Борисова конфликтует с наследницей. 13-летняя Полина бунтует и не слушается мать.

Звезда пожаловалась поклонникам на дочь в своем инстаграм-аккаунте. Они никак не могут найти общий язык. Телезвезда откровенно поделилась семейными проблемами. Судя по всему, Полине вернуться после дистанционного обучения и каникул к привычному режиму и дисциплине.

У девочки начался трудный возраст. Понимая это, Дана Борисова разрешила дочери в честь 13-летия нарастить ногти и сделать модное цветное окрашивание. Но, судя по всему, бьюти-эксперименты отвлекли наследницу знаменитости от школьных обязанностей.

Дана Борисова пожаловалась, что Полина совсем не хочет на учебу, хотя четверть стартовала всего неделю назад. "Сегодня она проспала, вчера не собрала портфель – короче, уже начались прогулы", – посетовала ведущая в "Сторис".

Теперь Дана Борисова намерена запретить дочери ходить в салоны красоты как минимум до тех пор, пока Полина не изменит свое поведение. Примечательно, что у теледивы регулярно случаются конфликты с наследницей. По ее словам, дочка, как только они ругаются, уходит из дома к своему отцу или к бабушке.

Напомним, недавно Дана Борисова опубликовала в своем микроблоге видео, снятое почти 30 лет назад. На кадрах юная студентка журфака МГУ дискутирует с Владиславом Листьевым. На видео со звездой телевидения общается очаровательная девушка с модным для середины 90-х каре и пухлыми щечками. В ней довольно сложно узнать ту Дану Борисову, которую мы привыкли видеть.