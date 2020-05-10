"Нет шансов": дочь окончательно отказалась от Даны Борисовой после скандального интервью

Дана не может наладить отношения с дочкой. Телеведущая окончательно пала ее в глазах.

Дана Борисова не скрывает, что с дочкой Полиной у нее сложные отношения. Однако телеведущая все же надеется наладить с ней контакт. Сейчас девочка живет с бабушкой недалеко от Даны.

В своем инстаграм-аккаунте Борисова рассказала, что на днях встретила дочь во дворе. Та вышла на пробежку, пока Дана гуляла с собаками. Телеведущая поздоровалась с наследницей, но девочка ничего маме не ответила. На следующий день Полина все же остановилась, чтобы поиграть с собаками.

Дана позвала дочь к себе, предложила поговорить и поесть суши. Но Полина была непреклонна. Девочка заявила, что на примирение Дана может не надеяться после интервью для портала Super. "У тебя вообще нет шансов!", – дерзко ответила Полина.

Напомним, недавно Дана Борисова пообщалась со светским журналистом Аленой Жигаловой. Телеведущая рассказала о наркотической и алкогольной зависимостях, эскортном прошлом, а также конфликте с Анастасией Волочковой и желании заразиться коронавирусом для участия в реалити-шоу.