"До слез": карантин измучил семью Светлакова

Сергей Светлаков откровенно рассказал о трудностях самоизоляции. Актер признался, что у них с женой Антониной Чеботаревой в этот непростой период "было всякое".

Телеведущий не ожидал, что найдет в себе силы на карантине много работать и проводить время с пользой. В этом сезоне выйдут несколько шоу, в которых он участвует. Поначалу ему было тяжело решать дела удаленно по интернету, но затем у него это получилось.

Кроме того, карантин позволил комику пересмотреть отношение с близкими. Он много времени проводил с женой и детьми. "Было всякое – от счастья до слез, как и в любой семье, наверное", – отметил Сергей Светлаков. Он добавил, что им очень повезло с тем, что они жили за городом – это спасало психологически, поскольку можно было выйти во двор и прогуляться.

Нашлось и время на то, чтобы основательно собрать сына в школу – несколько дней назад он пошел в первый класс. Напомним, что у Сергея Светлакова от первого брака есть дочь Анастасия. Во втором браке с Антониной Чеботаревой у него родились сыновья – Иван и Максим.

Отметим, Сергей Светлаков часто делится в своем инстаграм-аккаунте фотографиями и видеороликами со своей семьей. Кадры неизменно собирают массу лайков и комментариев.

Как писали "Дни.ру", Сергей Светлаков стал ведущим нового экстремально-комедийного проекта СТС "Полный блэкаут". В его рамках музыканты, актеры и блогеры встретятся с собственными страхами и воображением. В рамках нового шоу артист буквально издевается над своими гостями. Среди заданий – проползти туннель с крысами, угадать, что падает на голову, собрать пауков, обойти мышеловки и тому подобное.