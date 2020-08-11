Саранча и туннель с крысами: Светлаков издевается над гостями

В рамках нового шоу артист будет буквально издеваться над своими гостями. Среди заданий – проползти туннель с крысами, угадать, что падает на голову, собрать пауков, обойти мышеловки и тому подобное.
В каждом выпуске четыре героя или пары героев по очереди проходят три одинаковых испытания в темноте. При этом неизвестно, что их ждет. Побеждает тот, кто набрал максимальное количество баллов.
Сергей Светлаков думал, что после участия в "Форте боярд" завязал с экстримом, но не тут-то было. Он рад тому, что будет участвовать в качестве ведущего, и поведал, что в страшных испытаниях примут участие питоны, аллигатор, скорпионы, пауки, черви, саранча и другие животные и насекомые.
"Полный блэкаут" – это российская версия популярного во всем мире формата Total Blackout, который принадлежит британской компании Fremantle. Первыми проект в 2011 году запустили в Дании. Всего шоу транслировалось в 17 странах.
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