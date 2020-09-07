Обретший счастье с Нинидзе Виторган дал ценный совет

Максим Виторган и Нино Нинидзе вместе больше года. Со временем страсти между возлюбленными меньше не становится. Поклонники по-доброму завидуют актерам, которые наслаждаются каждой минутой, проведенной вместе.
7 сентября Виторган решил поделиться сразу восьмью снимками с избранницей. На каждом кадре актер запечатлен в одной позе: сидя на диване. Рядом с возлюбленным в разном положении фотографировалась Нино.
Под снимками Максим написал о том, что человеку не нужно успокаиваться до тех пор, пока тот не найдет свою родственную душу, а также необходимо угомониться, когда поиски увенчаются успехом.
Пользователи Сети снова оставили в адрес возлюбленных множество комплиментов. "Хорошие фото, искренние. Любовь в глазах Нино", "Отличные слова! Главное, в жизни найти своих", "Так приятно на вас двоих смотреть", – написали фолловеры.
Напомним, недавно экс-супруга Виторгана Ксения Собчак назвала актера тормозом. Журналистка призналась, что во время брака с Максимом чувствовала большую разницу в интеллекте. Телеведущую с завышенной самооценкой немедленно спустили с небес на землю.
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