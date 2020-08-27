Народ ополчился на матерщинника Виторгана: Не ожидали таких слов

Поклонники признались, что Максим Виторган открылся для них с новой стороны. Некоторые перестали любить актера после публикации нецензурного стихотворения.

Максим Виторган опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором он запечатлен с фингалом под глазом и пластырем на брови. Возможно, телесные повреждения являются частью грима, а фото – постановочным. Актер не стал объяснять это подписчикам.

Возлюбленный Нино Нинидзе под снимком оставил стихотворение: "Новости у нас не очень. Вы заметили, ребят? *** мы пока, как хочем, а *** нас, как хотят. (орфография автора сохранена – Прим. ред.)". О том, что имел в виду Максим, можно только догадываться. Пользователи Сети негативно отреагировали на использование ненормативной лексики актером.

В комментариях поклонники отметили, что были лучшего мнения о Виторгане. "Ниже плинтуса юмор такой", "Как вы мне нравились, но не раскрутитесь", "Фу! Культура так и прет!", "Максим, мы от тебя не ожидали таких слов", – цитирует фолловеров Пятый канал. "Да ***. Мы сами в ***", – ответил Максим последнему подписчику.

Напомним, Виторган с прошлого года состоит в отношениях с Нино Нинидзе. Актеры редко делятся совместными снимками, но если это делают, то производят фурор. Например, недавно возлюбленные не постеснялись показать нежные чувства поклонникам.