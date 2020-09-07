Собчак представила любовницу Богомолова

Спустя несколько месяцев после свадьбы с Ксенией Собчак Константина Богомолова начали подозревать в романе с Ириной Сосновой. Режиссера и продюсера видели в ресторане. Они ужинали и проявляли друг к другу чувства, которые нельзя назвать просто дружескими.
Богомолов и Сосновая работали вместе над сериалом "Хороший человек". Ксения встретилась с Ириной на премьере этого проекта. Перед папарацци на обняла продюсера и сказала: "По желтой прессе, ты любовница Богомолова, поэтому ты должна тут быть, дорогая". "Поэтому я бросилась тебя расцеловать", – пошутила Сосновая.
Видео со встречи Ксения показала в новом выпуске своего шоу "Осторожно, Собчак!". На этот раз журналистка пообщалась с Юлией Снигирь. Во время беседы актриса рассказала о своем отношении к разводу Евгения Цыганова и Ирины Леоновой. Она не стала жалеть коллегу по цеху.
Напомним, на этой неделе Собчак и Богомолов отметят годовщину свадьбы. Пока неизвестно, собираются ли супруги устраивать торжество с размахом или предпочтут уединиться на весь день.
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