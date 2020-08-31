Собчак крупно подставила Кудрявцеву

Ксения Собчак обманула телеведущую. Журналистка не пришла на съемки шоу "Звезды сошлись" на НТВ, сказавшись больной.

Ксения Собчак обещала Лере Кудрявцевой появиться в студии программы и сказать слова в поддержку актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП. Однако внезапно звезда якобы заболела.

В эфире передачи отметили, что Ксения Собчак гарантировала свое участие, но за час до начала сообщила о своем недуге. Причем блогерша утверждала, что могла подхватить коронавирус. Примечательно, что уже спустя час в ее соцсетях появилась запись из спортзала. "Мокрая от спорта вся. Я молодец", – заявила теледива.

В шоу "Звезды сошлись" отметили, что "видимо занятия спортом для звезды сейчас важнее лучей поддержки Михаилу Ефремову". Таким образом скандальная блондинка подставила ведущую Леру Кудрявцеву, которая рассчитывала на знаменитую коллегу.

Напомним, ранее Ксения Собчак побывала в Суздале, работая над интервью с актрисой Яной Трояновой. Там ведущая ушла в отрыв. Журналистка, еще недавно заявлявшая, что является адептом здорового образа жизни, на съемках пошла во все тяжкие: закурила и наелась. Кроме того, по ходу интервью обе дамы матерились. Однако от горячительных напитков Яна Троянова и Ксения Собчак воздержались.

Как писали "Дни.ру", Ксения Собчак входит в пятерку самых успешных звезд шоу-бизнеса моложе 40 лет, согласно рейтингу Forbes. Ранее стало известно, что звезда заработала за го 185,8 миллиона рублей.

