Опубликовано видео со свадьбы дочери Толкалиной

В понедельник 7
сентября дочь Любови Толкалиной Мария Кончаловская выходит замуж. Ее
избранником стал Никита Кузьмин. Пара расписалась в Грибоедовском загсе столицы.
В Сети появилось видео с торжественного мероприятия. На кадрах 19-летняя невеста предстала с венком на голове и в нежном платье со шлейфом. Жених одет в классический темный костюм."У нас получилась эльфийская свадьба. Это только первые несколько кадров)" – написала в своем "Инстаграм" счастливая невеста.
О подготовке к важному мероприятию ранее рассказала мать Марии актриса Любовь Толкалина. На своей странице в соцсети она опубликовала скриншот пригласительной открытки. Мария Кончаловская тоже раскрывала некоторые детали.
"Все! Сажусь писать клятву. Купила 20 литров лепестков роз", – рассказывала невеста.
Напомним, Никита Кузьмин и Мария Кончаловская познакомились пару лет назад на Киевском вокзале. Девушка ехала с учебы. Она была уставшая и продрогшая. Словно из ниоткуда нарисовался Никита и спас ее положение.
"Не знаю, как ему это удалось... но он обменял рубашку на мой номер телефона", – приводит слова девушки Starhit.
Ранее Никита рассказывал, что по его мнению, давно прошел проверку у отца Марии. Парень тепло общается с родителями невесты и давно вхож в звездную семью.
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