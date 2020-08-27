Подробности свадьбы дочки Кончаловского

Мария Кончаловская и ее возлюбленный Никита Кузьмин дали совместное интервью. Они рассказали о знакомстве с родителями и свадьбе.

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной 19-летняя Мария живет со своим возлюбленным Никитой Кузьминым, который на восемь лет старше ее, и готовится к свадьбе. Однако каким именно она видит торжество, Маша пока не решила. "В прошлый раз, когда мы обсуждали это, меня бросало от стиля бохо до готики и черного свадебного платья, поэтому я ничего не могу сказать. Никита предложил на свадьбе есть плов руками. Я думаю об этом", – со смехом сообщила Кончаловская.

Мария сама сделала предложение избраннику. "Мы шли из магазина с пакетами, и я сказала: "Никита, я считаю, ты должен на мне жениться". Он сказал: "Да, ты права, давай". На следующее утро сделал мне предложение", – вспомнила Маша.

Разумеется, избранник девушки уже познакомился с ее родителями. По словам Никиты, с Любовью Толкалиной у них сложилось отличное взаимопонимание. Что касается Егора Кончаловского, то, по мнению Кузьмина, если с его стороны и была какая-то проверка, то он ее прошел.

Избранник Марии Кончаловской занимается онлайн-образованием – готовит людей к новым профессиям. Поэтому пандемия коронавируса положительно сказалась на его бизнесе. "Вообще, я по профессии финансовый менеджер. Мое дело – это цифры и все, что с этим связано", – отметил Кузьмин.

Кстати, поклонники подозревают, что Мария Кончаловская могла уже выйти замуж. Поводом для таких предположений стало кольцо, которое носит Маша на безымянном пальце правой руки. По мнению наблюдательных фанатов, оно подозрительно похоже на обручальное.