Басков и Киркоров высказались о разводе Пугачевой и Галкина

Николай Басков и Филипп Киркоров обсудили слухи о разводе Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Они не стали возражать против расставания звездной пары.

Сплетни о проблемах в семействе Аллы Пугачевой и Максима Галкина продолжают подогревать интерес поклонников. В выпуске программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ речь зашла о сложностях в отношениях между 71-летней Примадонны и ее 44-летнего супруга. Певцы российской эстрады решили выразить отношение к слухам о разводе знаменитого союза.

Филипп Киркоров решил высказаться о разводе уклончиво, все-таки он бывший муж Аллы Пугачевой и активно общается с Максимом Галкиным в рабочей обстановке. "Мне как-то неприлично комментировать, что происходит в этой прекрасной семье", – сообщил артист. Он добавил, что его радует образ счастливых домочадцев, который смогли создать Галкин и Пугачева в своих инстаграм-каналах. Киркоров высоко оценил внешние данные бывшей супруги, подчеркнув, что она в отличной форме.

Николай Басков намекнул, что выражение его мыслей о расставании Аллы Пугачевой и Максима Галкина могут подорвать хорошие отношения между ним и звездным семейством. Артист решил не делать для СМИ громких заявлений, чтобы сохранить лицо. Он назвал себя дипломатичным человеком, который общается и с Аллой, и с Максимом. Это он назвал причиной, по которой не будет выдавать тайны взаимоотношений Пугачевой и Галкина

И Киркоров и Басков не стали опровергать мнение, что в паре Примадонны и юмориста, вовсю идет разлад. Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина продолжают следить за новостями и надеются, что звездный союз не распадется.



