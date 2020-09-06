Пассия рэпера Тимати поразила "естественным" фото

Возлюбленная рэпера Тимати любит яркий макияж и регулярно им пользуется. Губная помада и тушь для ресниц давно стали неотъемлемой частью ее имиджа. Однако девушка решилась на изменения. Она показала фанатам свой естественный образ и похвасталась привлекательной внешностью. Анастасия Решетова поделилась с подписчиками селфи.
Редкий кадр звездная брюнетка сделала ранним утром. Пользователи Сети решили, что без тонны косметики Анастасия Решетова сильно напоминает бразильскую супермодель Адриану Лиму. Поклонники выразили восхищение красотой лица девушки и сделали ей массу комплиментов.
Недавно инстадива призналась в инстаграм-канале, что пользовалась услугами пластических хирургов. По словам Анастасии Решетовой, девушка уменьшала размер носа и увеличивала объем губ. Фанаты сообщили, что не понимают, зачем такой красотке понадобилась пластика. Они уверены, что природные внешние данные у супруги Тимати лучше всяких похвал.
Как писали "Дни.ру", звезда поделилась планом своего питания. Когда подписчики решили, что добиться шикарной фигуры девушке удается с помощью диеты на овощах и фруктах, она опровергла их версию. Анастасия Решетова сообщила поклонникам, что ест все желаемое, невзирая на время суток.
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