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Пассия рэпера Тимати поразила

Пассия рэпера Тимати поразила "естественным" фото

Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Анастасия Решетова разместила в инстаграм-канале снимок своего лица. Модель отказалась от многообразия косметики.

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Возлюбленная рэпера Тимати любит яркий макияж и регулярно им пользуется. Губная помада и тушь для ресниц давно стали неотъемлемой частью ее имиджа. Однако девушка решилась на изменения. Она показала фанатам свой естественный образ и похвасталась привлекательной внешностью. Анастасия Решетова поделилась с подписчиками селфи.

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 Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

Редкий кадр звездная брюнетка сделала ранним утром. Пользователи Сети решили, что без тонны косметики Анастасия Решетова сильно напоминает бразильскую супермодель Адриану Лиму. Поклонники выразили восхищение красотой лица девушки и сделали ей массу комплиментов.

Недавно инстадива призналась в инстаграм-канале, что пользовалась услугами пластических хирургов. По словам Анастасии Решетовой, девушка уменьшала размер носа и увеличивала объем губ. Фанаты сообщили, что не понимают, зачем такой красотке понадобилась пластика. Они уверены, что природные внешние данные у супруги Тимати лучше всяких похвал.

Как писали "Дни.ру", звезда поделилась планом своего питания. Когда подписчики решили, что добиться шикарной фигуры девушке удается с помощью диеты на овощах и фруктах, она опровергла их версию. Анастасия Решетова сообщила поклонникам, что ест все желаемое, невзирая на время суток.

Автор: 6 сентября 2020, 02:02 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник

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