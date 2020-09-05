Галкин обнародовал фотографии Пугачевой без укладки и макияжа

Максим Галкин в очередной раз доказал, что его 71-летняя супруга все еще свежа и полна сил. Каждое утро Алла Борисовна просыпается намного раньше всех членов семьи и готовит вкусный завтрак.
Отправив детей в школу, Примадонна может заняться уходовыми процедурами и привести себя в порядок. Результат постоянных косметических манипуляций действительно заметен.
На школьной линейке Алла Борисовна произвела настоящий фурор. Народная артистка выбрала весьма броский наряд для мероприятия в учебном заведении. Пугачева надела белую мини-юбку.
Накануне семья Максима Галкина решила отметить радостное событие и пригласила близких друзей к себе в особняк. Алла Борисовна не смогла удержаться и устроила настоящий пир в загородном замке.
Несколько дней назад телеведущий даже опубликовал кадры, на которых отчетливо видно с каким трепетом двойняшки собираются в школу.
Звездные наследники продолжают радовать своих родителей и каждый день устраивают сюрпризы. Гарри смастерил букет вместе с вазой и вручил домочадцам. Пока Галкин пытался снять очередной шедевр своего сына, на заднем фоне мелькнула Пугачева в непривычном для поклонников виде.
Многочисленная аудитория заметила Примадонну без грамма косметики и пышной укладки. Несмотря на огромное количество просмотров, лестных комментариев оказалось намного больше, чем критичных заявлений.
"Даже дома шикарная! Зря наговаривают на Аллу", – подметили подписчики.
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