Защищающего Ефремова Джигурду выгнали со съемок "Пусть говорят"

Во время недавнего слушания Михаил Ефремов признал свою вину в аварии, в которой погиб курьер из Рязани Сергей Захаров. Никита Джигурда, который выступает в защиту актера, считает, что его коллега сознался в содеянном, чтобы получить условный срок.
В студии "Пусть говорят" артист представился руководителем департамента прав, свобод и законных интересов творческого сообщества, а также заявил, что проводит свое расследование по делу Ефремова. Джигурда считает фейком видео, на котором видно, как Михаила Олеговича выводят из машины.
Выступление Никиты было весьма экспрессивным. Никто не мог перебить его. Ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов не выдержал и сделал замечание актеру, но тот продолжал устраивать беспорядок. Спустя некоторое время в студии появились охранники, которые вывели артиста.
Напоследок Джигурда обвинил Борисова в травле "великого актера".
Напомним, предположительно, 8 сентября состоится последнее судебное заседание по делу Ефремова. Тогда огласят приговор. Сторона обвинения просит отправить актера в колонию на 11 лет.
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