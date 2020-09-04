"Абсолютно папина дочь": Баста привез наследницу в гости к Шепелеву

В студию нового развлекательного шоу Баста и Богданов пришли вместе со своими детьми. Рэпера сопровождала старшая дочь, десятилетняя Мария. Актер популярного ситкома приехал на съемки с сыном Демьяном, которому девять.
В рамках проекта Басте и Антону пришлось пройти через множество испытаний. Например, знаменитостей, наряженных в серебристые комбинезоны, подвешивали на тросах под потолок и заставляли собирать плюшевых медведей. Надо заметить, что участие в шоу "Ты как я" доставило звездам массу положительных эмоции. Музыкант и актер веселились так, как будто им снова десять лет.
По словам Дмитрия Шелелева, из Басты получился очень хороший отец. "Мне кажется, что Василий тот папа, про которого говорят "как за каменной стеной". И невозможно скрыть, что дочь от него просто без ума, абсолютно папина дочь", – рассудил телеведущий.
Также шоумен присмотрелся к наследнику Антона Богданова. Дмитрий отметил, что Демьян растет рассудительным, спокойным, глубоким парнем. В этом, как считает Шепелев, полностью заслуга артиста.
"Я думаю, что взрослые сделали самое главное – они развлекали, веселили, поддерживали своих детей. Превратили съемку программы в незабываемый праздник. И если для этого нужно поддаться или просто включить дурака – почему нет? Остальное не имеет значения", – добавил шоумен.
Добавим, шоу "Ты как я" выйдет в эфир 6 сентября в 18.00 по мск на ТНТ.
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