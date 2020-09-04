"Просто норм!": дети Галкина поделились впечатлениями после школы

Максим Галкин поделился в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта семейным видео. Лиза и Гарри рассказали, понравилось ли им учиться.
"Впечатления после школы", – подписал публикацию шоумен. Близнецы на видео выглядят счастливыми и веселыми. "Норм! Просто норм!" – высказалась о школе Лиза. Также для детей подготовили небольшой праздник.
Как писали "Дни.ру", в замок в деревне Грязь приехала жена Валентина Юдашкина Марина. Она подарила малышам роскошный торт в виде цифры "1", украшенный фруктами и ягодами и пирожные.
Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин отдали Лизу и Гарри в частную школу за 160 тысяч рублей в месяц. Процесс обучения у детей Примадонны будет проходить со всеми удобствами. Так, в Первой московской гимназии дети смогут играть на теннисном корте, посещать бассейн и заниматься по международной программе обучения. Забирать учеников в школу и отвозить их обратно до дома будет автобус с охраной.
Ранее в Сети обсудили вид Примадонны на школьной линейке. Алла Пугачева оделась по-молодежному. Она выбрала для праздника белую короткую юбку и кеды. В частности, ведущая "Дома-2" Ксения Бородина отметила, что певица в последнее время стала очень стильно одеваться – лучше, чем раньше.
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