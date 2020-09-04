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"Осталась бы навечно": раскрыто страшное пророчество слов Жанны Фриске

Жанна Фриске. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Парень из Зеленограда провел анализ популярной в нулевых песни "Малинки" в исполнении "Дискотеки Аварии" и Жанны Фриске. Он нашел в ней дьявольские символы.
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Молодой человек под ником TriggerCap в "Твиттер" всерьез задумался над смыслом композиции. В серии публикаций он поделился, что скрывается за строчками хита.

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 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Он отметил, что ключом является цвет. "Малиновый – это crimson. Crimson King – "король в багряном" – так иносказательно именовали Сатану, Вельзевула, в средневековых мистических и религиозных текстах", – объяснил он. Парень добавил, что сам Малиновый король появляется уже во втором куплете.

Дальше в тексте песни упоминается о людях, "собирающихся на праздник". Но внимание нужно обратить на то, какие эти гости. Музыканты описали их – "малиновые и разные". А строчка "Здесь, по эту сторону забора", по мнению автора анализа, говорит о потустороннем мире.

"Это мир живых и мир мертвых", – отметил TriggerCap. По его словам, малиновые люди – свита короля, которая встречает новоприбывших и переводит их через "забор". В такой интерпретации слова Жанны Фриске из песни звучат пророчески и жутко. "Осталась бы навечно" – сладким голосом поет артистка, и вечность в данном случае следует понимать буквально.

Большинство комментаторов согласились, что в "Малинках" явно прослеживается аллюзия на ад. однако нашлись и скептики. "Малинки – это развлекательный комплекс под городом Ивановом, откуда, собственно, большая часть этой группы. Когда мы были в школе, нас возили туда", – написала одна из пользовательниц соцсети.

Напомним, Жанна Фриске боролась с глиобластомой – неоперабельной опухолью головного мозга. Звезда проходила лечение в США и Германии. Осенью 2013 года артистка перестала появляться на публике. Исполнительница скончалась 15 июня 2015 года. Похоронена на Николо-Архангельском кладбище Москвы.

Автор: 4 сентября 2020, 10:08 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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Как растет сын Жанны Фриске

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