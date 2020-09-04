Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Пятница
4 сентября
Лента новостей
09:28
"Это было тяжелое решение": Собчак сделала заявление о разводе
08:49
"Я увидел совсем другого человека": друг откровенно о романе Фриске и Шепелева
08:46
Большинство россиян назвали себя патриотами в ходе опроса ФОМ
08:41
Силы заканчиваются: противники оценили состояние Лукашенко
08:01
Расставшегося с Муцениеце Прилучного заподозрили в неопределенности: Бросает из стороны в сторону
04:02
Юрия Дудя упрекнули в отсутствии индивидуальности
02:04
Бузова и Манукян объявили себя родителями (видео)
00:05
Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 сентября 2020 года
00:00
Нагиева подловили на попытке сбежать от судьбы
22:03
Политолог: Белорусы разочаровались в Путине из-за поддержки Лукашенко
22:02
В Германии обнаружили мертвыми пятерых детей
21:53
Объявлена дата начала полетов в Египет и Эмираты
21:34
Последние слова Ефремова в суде
21:31
В Ростовской области горит 900 гектаров леса
21:24
В Москве задержали директора "Открытой России"
21:21
Сын избил больного Алибасова
20:51
В России ответили на идею Польши "защитить" регионы Белоруссии
20:27
Лукашенко внесли в базу сайта "Миротворец"
20:21
Увольнение главы КГБ Белоруссии объяснили потерей доверия у Лукашенко
20:00
Бутылка сгубила: на Анастасию Ивлееву завели дело
19:58
Эксперт назвал один из итогов выборов в сентябре
19:43
Собчак прилюдно унизила Канделаки за дряблое тело: Считаю позорным
19:42
53-летняя Литвинова показала соблазнительную фигуру в купальнике
19:27
Дерзкие налетчики обчистили ларек с мороженным в Подмосковье
19:15
"Надо так": Картункова оправдывается перед фанатами за лишний вес после карантина
19:07
Макаревич впервые появился на публике с новой женой
19:03
Таксист обокрал звезду шоу "Холостяк"
18:42
Ефима Шифрина сфотографировали полуголым на балконе: Эх, было дело
18:34
Появились новые подробности встречи Лукашенко и Путина
18:27
Певцов убивается по погибшему сыну: Покой, Господи, душу
18:25
Финалисты конкурса "Лидеры России" открыли в Приэльбрусье Парк Побед
18:10
Решетову втянули в скандал из-за страшных ожогов
18:07
В Москве открыли новый памятник Петру I
17:46
"Из-за них разводятся": Водонаева назвала причину развала ее семьи
17:45
"Я бы с такой фигурой голая ходила": стройная Волкова в купальнике впечатлила Гузееву
17:40
Шепелев собрался спасать сына Фриске от "беспринципных паразитов"
17:25
Последнее слово: Ефремов боится не выйти из тюрьмы живым
17:23
Появлению ржавчины на Луне найдено объяснение
17:05
В Кургане рядом со школой поймали педофила
17:00
Пресняковы о разводе Галкина и Пугачевой: Это вообще шок
16:54
Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" ждет второго ребенка
16:51
В Сеть слили снимок голой и связанной дочери Ефремова
16:40
Лукашенко слил Москве готовящих пакости перед выборами западных агентов
16:31
В бундестаге оценили вероятность остановки строительства "Северного потока – 2"
16:23
Экономист озвучил худший сценарий развития событий в Белоруссии: Потеря человеческого капитала
16:18
"Визжал, как девчонка": звезде сериала "Фитнес" подожгли голову
16:08
Названа дата свадьбы дочери Толкалиной и Кончаловского
16:07
Стала известна роль Собчак в разводе Прилучного и Муцениеце
16:04
Володин назвал ситуацию вокруг Навального спланированной антироссийской акцией
15:45
"Годы мучений": Ширвиндт с содроганием вспомнил учебу в школе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко опроверг данные о сложной обстановке в Белоруссии: Просто смешно
Лукашенко назвали преступником и обвинили в силовом захвате власти
Хакеры совершили атаку на сайт управления делами Лукашенко
Политолог: Лукашенко попал в полную зависимость от Путина
Политолог: Белорусы разочаровались в Путине из-за поддержки Лукашенко
Почему история с отравлением Навального "Новичком" – фейк
Шоу-бизнес

"Я увидел совсем другого человека": друг откровенно о романе Фриске и Шепелева

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Стилист Владислав Лисовец был дружен с певицей Жанной Фриске. Он оказался одним из первых, кто узнал о ее романе с ведущим Дмитрием Шепелевым. Их отношения развивались на его глазах.
прочитано 685 раз

Владислав Лисовец и Жанна Фриске познакомились, когда стилист начал работать с группой "Блестящие", в состав которой и входила популярная певица. Они быстро подружились. Их отношения продлились долгие годы, вплоть до смерти артистки в 2015 году. Для Жанны Владислав был как старший брат. "Она просто с моей планеты. Она чувствовала мир не только через цветы или блестки, хотя, как девочка, все это любила, но и через энергетику", – объяснил Лисовец.

ПО ТЕМЕ

Шепелев собрался спасать сына Фриске от "беспринципных паразитов"

Семилетний сын стал копией Жанны Фриске

Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Тем не менее, далеко не сразу Жанна рассказала ему про свой роман с ведущим Дмитрием Шепелевым. По какой-то причине певица предпочитала его не афишировать. Тем не менее, чтобы познакомить своего друга с возлюбленным Фриске даже организовала поездку в Швецию. "Она такой была красивой в этих отношениях! Я бы пожелал каждой женщине", – отметил стилист.

Владислав Лисовец стал свидетелем романа Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. "Она была очень трепетной, и Дима был с ней таким же. Я видел, как он за ней ухаживает. Знаешь, такая интеллигентная любовь, когда друг друга боятся потревожить. Боже, это было очень красиво!" – признался друг певицы.

Но романтика закончилась, как только стало известно, что у Жанны Фриске обнаружили рак головного мозга. Владислав Лисовец признался, что ему не понравилось все, что последовало за известием о болезни подруги. "Любовь такая вещь… Ты можешь влюбиться в не очень хорошего человека, но те эмоции, которые ты испытываешь, гораздо важнее. Мне не очень понравился финал их отношений. Я не понял этого финала", – признался стилист.

По всей видимости, речь идет о скандале, который разгорелся вскоре после смерти Жанны Фриске. Тогда ее родня утверждала, будто Дмитрий Шепелев вместо того, чтобы искать способы спасения любимой женщины, начал снимать деньги с ее кредиток. "Все приобрело какую-то странную форму. Я увидел совсем другого человека, но его любила Жанна, и я обязан его уважать ради ее чувств", – заключил Владислав Лисовец.

Автор: 4 сентября 2020, 08:49 Источник: YouTube ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Белорусы разочаровались в Путине из-за поддержки Лукашенко
Увольнение главы КГБ Белоруссии объяснили потерей доверия у Лукашенко
Эксперт назвал один из итогов выборов в сентябре
Появились новые подробности встречи Лукашенко и Путина

Шоу-бизнес

"Я увидел совсем другого человека": друг откровенно о романе Фриске и Шепелева
Расставшегося с Муцениеце Прилучного заподозрили в неопределенности: Бросает из стороны в сторону
Юрия Дудя упрекнули в отсутствии индивидуальности
Нагиева подловили на попытке сбежать от судьбы

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
Шоу-бизнес

Пресняковы о разводе Галкина и Пугачевой: Это вообще шок

В СМИ муссируются слухи о расставании главной пары шоу-бизнеса
Шоу-бизнес

Последнее слово: Ефремов боится не выйти из тюрьмы живым

Ефремов признал свою вину
Шоу-бизнес

Макаревич впервые появился на публике с новой женой

Супруги были разлучены несколько месяцев

Шоу-бизнес

"Надо так": Картункова оправдывается перед фанатами за лишний вес после карантина

Артистка снова пополнела

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Исинбаевой
Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Жулин показал младшую дочь после крещения
Загитова с треском провалилась

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+