Нагиева подловили на попытке сбежать от судьбы

Брутальности популярному телеведущему и актеру Дмитрию Нагиеву добавляют татуировки. Очевидно, что в них есть особый смысл. По мнению эксперта, рисунки на теле даже способны менять судьбу.

На теле Дмитрия Нагиева порядка 10 татуировок. Телеведущий никогда не рассказывал об их значении. Например, неизвестно, что для актера значит католический крест на левом предплечье, или какой смысл несет рисунок на правом. Также невозможно разглядеть, что написано на руках Дмитрия.

Бизнесмен и владелец звездной тату-студии Владимир Ермак считает, что у Нагиева интересный набор татуировок. Несмотря на то, что особой художественной нагрузки они не несут, в них есть очень много сакральных моментов.

Эксперт заметил, что сейчас стало модным наносить татуировки, которые имеют особый смысл. Более того, это направление обрело новый виток. Люди хотят не просто красивую надпись или картинку. Они желают, чтобы татуировка принесла им успех, финансовое благополучие или стала оберегом.

"Я знаю об этом не понаслышке. В моей студии есть мастер, который создает такие сакральные татуировки. Есть не одна удивительная история о том, как после нанесения такой татуировки судьбы людей начали сильно меняться", – сказал Ермак.

Поэтому не исключено, что Нагиев наносил татуировки с целью повлиять на судьбу. Примеру телеведущего последовал его сын Кирилл. Правда, его рисунки на теле более художественные, чем у Дмитрия: кит, ласточка, солнце и другие, не менее интересные татуировки.