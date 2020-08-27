Отказался от астрономической суммы: сын Дмитрия Нагиева предпочел красоткам из "Холостяка" Павла Прилучного

По словам Кирилла, за известностью и количеством сыгранных ролей он не гонится. Например, в этом году он вновь получил предложение сняться в реалити-шоу "Холостяк". Создатели проекта в пятый раз пытались заманить его в проект.
"Сумма была уже просто астрономическая", – признался Нагиев. Порядок цифр артист раскрывать не стал, однако добавил, что на деньги от съемок мог бы построить отель.
Девушкам из шоу "Холостяк" Кирилл Нагиев предпочел работу в картине "Тень звезды" с Павлом Прилучным в главной роли. Артисты впервые сотрудничали. До начала съемок Кирилл переживал, что не сможет найти общий язык с коллегой по цеху. Впрочем, все тревоги испарились почти сразу после знакомства: Кирилл и Павел понимали друг друга с полуслова.
"Мы так подружились, прикалывались на протяжении всех съемок. Постоянно то я у него в вагончике, то он у меня", – рассказал Нагиев.
В фильме "Тень звезды" Нагиеву достался очень глубокий персонаж. Кирилл отметил, что отличается от своего героя. Персонаж артиста помешан на деньгах, хитер и изворотлив. Ради наживы тот готов даже на преступление.
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