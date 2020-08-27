Отказался от астрономической суммы: сын Дмитрия Нагиева предпочел красоткам из "Холостяка" Павла Прилучного

Сыну актера Дмитрия Нагиева, Кириллу, постоянно предлагают однотипные роли. Продюсеры видят молодого человека только в амплуа поверхностного красавчика. Играть подобных персонажей Нагиев-младший отказывается. Артист выжидает неоднозначных героев.

По словам Кирилла, за известностью и количеством сыгранных ролей он не гонится. Например, в этом году он вновь получил предложение сняться в реалити-шоу "Холостяк". Создатели проекта в пятый раз пытались заманить его в проект.

"Сумма была уже просто астрономическая", – признался Нагиев. Порядок цифр артист раскрывать не стал, однако добавил, что на деньги от съемок мог бы построить отель.

Девушкам из шоу "Холостяк" Кирилл Нагиев предпочел работу в картине "Тень звезды" с Павлом Прилучным в главной роли. Артисты впервые сотрудничали. До начала съемок Кирилл переживал, что не сможет найти общий язык с коллегой по цеху. Впрочем, все тревоги испарились почти сразу после знакомства: Кирилл и Павел понимали друг друга с полуслова.

"Мы так подружились, прикалывались на протяжении всех съемок. Постоянно то я у него в вагончике, то он у меня", – рассказал Нагиев.

В фильме "Тень звезды" Нагиеву достался очень глубокий персонаж. Кирилл отметил, что отличается от своего героя. Персонаж артиста помешан на деньгах, хитер и изворотлив. Ради наживы тот готов даже на преступление.