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"Меня били ногами": Дмитрий Нагиев страдает от панических атак

Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский артист находится на пике своей популярности. Дмитрия Нагиева приглашают на съемки кинокартин и развлекательных телепередач. У актера действительно много проектов, но нет такого крепкого здоровья, чтобы легко переносить регулярные рабочие смены.
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Сейчас Дмитрий Нагиев заявил, что до сих пор не может отойти после съемок комедийной картины Петра Буслова "Бумеранг".

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Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

Актер уверен, что из-за участия в фильме его преследуют панические атаки. Дмитрий пережил нервный срыв и приливы истерик на съемочной площадке.

"До сих пор не могу восстановиться, у меня эмоциональное истощение. Ночное кладбище сменялось мясокомбинатом, а потом – помойкой, на которой меня били ногами", – иронично заявила телезвезда.

Но всем известно, что в каждой шутке есть доля правды. Возможно, что Нагиев переживает серьезный эмоциональный стресс, который может привести к ухудшению здоровья актера.

Премьера фильма назначена на 1 октября 2020 года. Остается только гадать, удастся ли российским телезрителям посмотреть новое творение Буслова в кинотеатрах.

В комедии Дмитрий играет главную роль. На этот раз артист вынужден быть бизнесменом, владеющим крупной фармацевтической компанией.

Герой Нагиева беспринципный трудоголик, который всячески старается нажиться на горе других. По словам актера, новый образ совершенно противоречит его жизненным принципам.

Стоит напомнить, что Дмитрий Нагиев в период бушующей пандемии коронавируса пожертвовал около десяти миллионов рублей на оснащение больниц ИВЛ.

Автор: 30 августа 2020, 08:14 Источник: 7 дней.ru ✓ Надежный источник
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Как менялся Дмитрий Нагиев

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