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Шоу-бизнес
Пришедший в бизнес Галустян с треском провалился

Пришедший в бизнес Галустян с треском провалился

Михаил Галустян. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Шоумен Михаил Галустян с треском провалился. Еще одна компания знаменитости обанкротилась.
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Речь идет о фирме "Вайзерлайф", созданной в 2019 году. Компания Михаила Галустяна должна была работать над приложениями для сотовых телефонов, но так ничего нового не придумала.

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Михаил Сергеевич Галустян

Михаил Сергеевич Галустян актер, сценарист, кинопродюсер, телеведущий

В прошлом году артист презентовал свою программу дополненной реальности. Как уточняет телеграм-канал Mash, разработчиком приложения выступила другая организация.

29 июня стало известно о банкротстве компании Галустяна под названием "Топ фильм комедия". Дочерней фирмой организации является продюсерский центр "Топ Фильм Дистрибьюшен".

Компания занималась съемками комедийных картин. Наиболее известная работа – лента "Тот еще Карлсон". Фильм провалился в прокате и получил множество негативных откликов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

В начале июня СМИ сообщили о новой работе Михаила Галустяна. Артист стал одним из ведущих "Детского КВН" на канале СТС. Роль его напарницы исполнила восьмилетняя Ева.

Шоумен обрадовался, когда ему предложили вести юмористическую передачу. Он признался, что КВН уже давно стал важной частью его жизни. Михаил Галустян называет себя клубным, веселым и находчивым.

Автор: 27 июля 2020, 11:18 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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Самые смешные образы Галустяна

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