"Меняет формат": Васильев о судьбе идущего уже 13 лет "Модного приговора"

Александр Васильев стал гостем акустического квартирника Дмитрия Маликова в ресторане Logovo. Там-то с ним и историком моды и встретился корреспондент "Дни.ру".

Александр Васильев ведет программу Первого канала "Модный приговор" на постоянной основе с марта 2017 года. До этого он лишь изредка сменял модельера Славу Зайцева. О том, не устал ли историк моды быть еще и ведущим заседания модного суда, он ответил откровенно.

"Это великолепная передача, я готов ее вести еще десять лет, – заверил Васильев. – Я считаю, что это подарок для меня! "Модный приговор" все время меняет формат. Он стал интереснее, динамичнее, начали больше снимать на мобильный телефон. А недавно там появилась новая рубрика – "Модные путешествия с Александром Васильевым". Я уже давно Первому каналу предлагал программу о разных городах, музеях, выставках. Наконец, все это осуществилось".

"Музей Шаляпина, Константиновской дворец в Стрельне, другие знаковые места, в которые не каждый человек и попадет, – все это входит в круг моих интересов, – улыбается Васильев. – И пусть на экране это будет всего 2-3 минуты, я все равно счастлив такой возможности. Рассказы о дворцах, интерьерах, вернисажах меня самого очень радуют. И теперь могу делиться этой радостью со зрителями".

Напомним, программа о моде и стиле "Модный приговор" выходит в эфир с 30 июля 2007 года. Ее герои преображаются в соответствии с собственными представлениями о своем идеальном образе и тем, как видят их профессиональные стилисты.