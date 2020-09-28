"Остался без средств к существованию": Маликов о судьбе своего знаменитого отца из "Самоцветов"

В столичном ресторане Logovo состоялся акустический "квартирник" Дмитрия Маликова. За кулисами с Народным артистом России встретился корреспондент "Дни.ру".

Дмитрий, многие артисты во время пандемии лишились работы. Вам тоже пришлось затянуть ремень потуже?

Денег, безусловно, стало меньше. Хотя мне немного повезло – как раз перед карантином я снялся в рекламах интернет-магазина и сотовой связи. Была у меня и кубышка – я не бедный человек. Но меня больше волновали мои ребята-музыканты. Я не только никого не уволил, но и из своего кармана платил всем зарплату.

Как провели весенне-летние месяцы самоизоляции?

Общие ощущения от этого карантина, конечно, мрачноватые. К тому же была плохая, малосолнечная весна, и это тоже сказывалось. Но благодаря тому, что у меня маленький сын Марк, времени для хандры не было – он, конечно, стимулировал не расслабляться.

Радует Вас?

Вчера ему исполнилось 2 года и 7 месяцев. Но уже удивляет нас интересным образом мысли. Например, он капризничал, и я пожурил, что няня не может его собрать. На что Марк серьезно ответил: "А зачем меня собирать? Я же не пазл!"

Марку придется непросто – на нем будет двойной груз ответственности. Ведь его будут сравнивать и со знаменитым отцом, и с легендарным дедом. А Вам никогда не мешала громкая фамилия?

Я готовился быть классическим музыкантом. Поэтому радовался, видя огромный успех отца (музыкант Юрий Маликов – Прим. ред.) и его ансамбля. А когда стал заниматься эстрадой и вдруг в конце 80-х – совершенно неожиданно для себя! – стал популярным, у отца случился очень большой кризис и "Самоцветы" практически перестали существовать. У папы не было средств к существованию, поэтому мои заработки тогда очень помогли семье. А в 90-е "Самоцветы" опять стали греметь. Папа, мне кажется, человек счастливый, потому что быть быть востребованным и любимым в таком возрасте (77 лет – Прим. ред.) дай бог каждому!