Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Шепелев рассказал о романе с Галкиным
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
партнеры
Понедельник
28 сентября
Лента новостей
11:21
За толстым герметичным стеклом: раскрыт секрет дорогого гроба инфицированного Борисова
11:17
Немецкие СМИ сообщили о тайном визите Меркель к Навальному
11:06
Лукашенко снова пытается обвести Путина вокруг пальца – политолог
10:58
Россиянам сообщили о росте тарифов на электричество: выше, чем у бизнеса
10:52
"Вульгарно!": Валерия с раздвинутыми ногами подмочила репутацию
10:50
В йогуртах из российских магазинов нашли антибиотик и хлоргексидин
10:30
В Японии планируют построить завод на Луне
10:25
Все в шоке: бывший муж Лолиты Милявской показал новое лицо на скандальном шоу
10:23
Эксперт назвал главную ошибку Лукашенко за годы до протестов: Он уже сто раз пожалел
10:19
"Остался без средств к существованию": Маликов о судьбе своего знаменитого отца из "Самоцветов"
10:06
"Все равно": Тарзан сделал новое признание после измены Королевой
09:43
Названы малоизвестные симптомы приближающегося инсульта
09:41
"Я лишилась пожизненно всех концертов": Ирина Понаровская выступила с заявлением
09:24
Кто получит вторую пенсию: все подробности
09:05
"У меня ничего нет!": Пьеха огорчила Васильева неожиданным признанием
08:59
Михаил Шуфутинский женился: 18-летняя танцовщица вскружила голову артисту
08:46
Три суперсета упражнений для тонкой талии
08:45
Suzuki Jimny: Настоящий самурай
08:45
"Коронавирус с нами надолго": ждать ли в Москве новый карантин
08:28
Юлечка забрала: Войнаровского похоронят рядом с Началовой
08:00
Военный эксперт заявил о начале "скрытой оккупации" Белоруссии Россией
06:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 сентября 2020 года
04:03
"Бывший гарем": рыжий из "Иванушек" похвастался женской компанией
02:01
Лохматую Ковальчук сравнили с Тарзаном: Трансвестит какой-то
23:56
Во время съемок новой картины Пересильд попала в неприятности: Потеряла паспорт
22:02
Решетова прокомментировала новый роман Тимати: Вот тебе и отношения напоказ
20:01
Новая война под боком России: что нужно знать о Карабахском конфликте
18:22
Бывшая жена Башарова сделала заявление после новости о воссоединении с актером
18:13
Собчак отреагировала на отказ экс-адвоката Ефремова в помощи: Сумасшедший
18:12
Звезда Comedy Woman три года боролась с подкожными клещами
17:42
Галкин снял пляшущую Пугачеву во время шумного застолья в ресторане
17:03
На те же грабли: Кристина Асмус снова снялась в откровенной сцене
17:02
Заплаканная Высоцкая переживает семейный кризис
16:40
Муж звезды "Дома-2" Жужи разбился во время гонки в Сочи: Машины загорелись
16:35
Российская валюта может рухнуть из-за Лукашенко: До 100 рублей за доллар
15:50
"Я ни о чем не жалею": Шуфутинский увидел бывшую любовь спустя полвека
15:18
Роль Доктора Лизы помогла Хаматовой стать более открытой: Я очень стеснительный человек
15:16
"Довела себя": врачи спасают оказавшуюся в критическом состоянии Асмус
14:47
Тайная пассия Евдокимова привела на телевидение 16-летнего сына от артиста: Копия папы!
14:34
"Не прочь за ней приударить": Галкин обратился к Рудковской с любопытным предложением
14:08
"Женщина, вы себя чувствуете нормально?": Успенскую затравили за пошлый наряд
14:03
"У меня нет выбора": вдова Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста
13:39
Вдовец пытался вынести ценные вещи из квартиры Легкоступовой
13:02
"Этим летом я счастлива": Арзамасова разоткровенничалась про отношения с Авербухом
12:53
Исчезнувшая певица МакSим вышла в свет после долгого лечения
12:37
Армения ввела военное положение после обострения Карабахского конфликта
12:37
Любовница Евдокимова объявила доказанным родство артиста с внебрачным сыном
12:36
Молодая жена Петросяна поделилась радостями материнства: Вагаша ждет
12:06
Дочь отреклась от Успенской: Ты – монстр!
11:46
Пятой жене Проскурина после его смерти остались только долги: Брала кредиты на жизнь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт о переменах Лукашенко: Это оболочка
Эксперт о напрасных надеждах Лукашенко на помощь России: Путин его не любит
Белоруссию признали бессильной перед санкциями Европы
Вид обездвиженной Валерии на носилках вызвал шок: артистку увезли на скорой
"Давайте уже перестанем": Лазарева обидела поклонников в ответ на теплые чувства
"Сильно неприятная мне младшая сестра": Михалкова перестала скрывать чувства
Шоу-бизнес

"У меня ничего нет!": Пьеха огорчила Васильева неожиданным признанием

Александр Васильев. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Коллекции историка моды Александр Васильева позавидуют лучшие музеи мира – у него есть платья и украшения легендарных артистов! О пополнения и самых ценных экспонатах с Васильевым поговорил корреспондент "Дни.ру" перед акустическим концертом Дмитрия Маликова в модном столичном ресторане Logovo.
прочитано 5135 раз

Александр, как обычно пополняется Ваше легендарное собрание?

ПО ТЕМЕ

Историк моды Васильев ответил на обвинения в попытках заработать на памяти Началовой

В покое и без скандалов: родители и дочь Началовой покинули Москву

 Эдита Станиславовна Пьеха

Эдита Станиславовна Пьеха певица, актриса

Я регулярно участвую в американских и английских аукционах. Там, например, купил платье звезды итальянского кино Клаудии Кардинале (снималась в фильмах Лукино Висконти и Федерико Феллини – Прим. ред.). А сейчас на распродаже одного крупного частого собрания во Франции мне удалось купить несколько редких образцов.

Но ведь многие вещи Вам просто дарят! Какими свежими приобретениями можете похвастаться?

От дизайнера Виты Севрюковой (автор костюмов церемонии закрытия празднования 850-летия Москвы, церемонии открытия и закрытия Театральной Олимпиады, церемонии открытия Юношеских олимпийских игр – Прим. ред.) получил первое концертное платье Изабеллы Юрьевой. Черное, бархатное, в нем она исполняла цыганские песни в 1937 году. Из третьих рук ко мне пришли платья известной по "Кавказской пленнице" Натальи Варлей. Она их отправила куда-то в деревню, и одна из новых обладательниц мне их и передала. Далее получил два концертных платья Эдиты Пьехи 1969 года из серебряной парчи. В свое время они достались супруге поэта Роберта Рождественского (литературному критику, художнику Алле Киреевой – Прим. ред.), затем были переданы их дочери – фотохудожнику Екатерине Рождественской. И она, расформировывая свою костюмерную, передала мне много платьев. Среди них и эти два. Правда, долгое время мы не могли идентифицировать их принадлежность. Надежда Бабкина предположила, что их могла носить Эдита Пьеха. Я поручил своей команде искать доказывающие это видео, и найти удалось!

А почему же Вы напрямую к живущим артистам не обращаетесь, а сложными окольными путями идете?

Обращаюсь! Но та же Эдита Станиславовна на мою просьбу отдать что-то из вещей сказала, что у нее ничего нет. Да и Пугачева долго мне так же отвечала, пока однажды ее конферансье Тамара Малинкина не передала одно из русских платьев, в котором Алла Борисовна выступала в Сопоте (в этом польском городе проходил Международный фестиваля эстрадной песни "Интервидение" – Прим. ред.). Пугачева позже заявила мне, что, мол, это платье недостаточно репрезантативно. И только после этого передала мне 15 других своих нарядов – я специально ездил за ними к ней в подмосковный замок.

Знаю, что Вы ездили и за платьем к родителям ныне покойной Юлии Началовой. Что за наряд они вам подарили?

Это концертное платье 2010-х годов и ее туфли. Не так давно я их выставлял на своей выставке в Калининграде "Звуки моды", которая имела оглушительный успех. А 1 октября я открою выставку "Мода серебряного века" во Владивостоке. Но вернусь к платью Началовой. Певица симпатизировала мне, когда приходила независимым экспертом на "Модный приговор". У меня был ее телефон. После смерти певицы я выразил соболезнование ее маме. Прошло какое-то время, и мама лично передала мне платье Юли. Просто первое, что освобождается после ухода звезды, это ее гардероб.

Слава богу, когда вещи при этом попадают к Вам, а не на помойку!

Да, от этой участи я спас гардероб Ольги Лепешинской (умерла в 2008 году – Прим. ред). В ее квартире в Доме на набережной сейчас обитает, насколько я знаю, дочь душеприказчика балерины. И им вещи покойной балерины не очень нужны. В моей коллекции есть и роскошные платья Майи Плисецкой.

А есть артисты, платьев которых у Вас в собрании пока нет, но очень хотелось бы?

Я бы хотел иметь что-то из гардероба Галины Павловны Вишневской – пока, увы, не получается. Хотя при ее жизни мы были дружны, но дочери Ольга и Елена пока держат ее наряды.

Автор: 28 сентября 2020, 09:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

59-летний Александр Васильев вернул молодость

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт о напрасных надеждах Лукашенко на помощь России: Путин его не любит
Эксперт о переменах Лукашенко: Это оболочка
"Запросто сможем обойтись": Лукашенко высказался об отношениях с Западом
Почему Путин продолжает терпеть Лукашенко: эксперт назвал причину

Шоу-бизнес

За толстым герметичным стеклом: раскрыт секрет дорогого гроба инфицированного Борисова
"Вульгарно!": Валерия с раздвинутыми ногами подмочила репутацию
Все в шоке: бывший муж Лолиты Милявской показал новое лицо на скандальном шоу
"Остался без средств к существованию": Маликов о судьбе своего знаменитого отца из "Самоцветов"

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"У меня ничего нет!": Пьеха огорчила Васильева неожиданным признанием

Историк моды рассказал об общении с артисткой

Шоу-бизнес

Лохматую Ковальчук сравнили с Тарзаном: Трансвестит какой-то

Певица удивила внешним видом
Шоу-бизнес

Юлечка забрала: Войнаровского похоронят рядом с Началовой

Подробности прощания с артистом
Шоу-бизнес

Заплаканная Высоцкая переживает семейный кризис

В Сети появилось необычное фото актрисы

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+