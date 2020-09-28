"У меня ничего нет!": Пьеха огорчила Васильева неожиданным признанием

Коллекции историка моды Александр Васильева позавидуют лучшие музеи мира – у него есть платья и украшения легендарных артистов! О пополнения и самых ценных экспонатах с Васильевым поговорил корреспондент "Дни.ру" перед акустическим концертом Дмитрия Маликова в модном столичном ресторане Logovo.

Александр, как обычно пополняется Ваше легендарное собрание?

Я регулярно участвую в американских и английских аукционах. Там, например, купил платье звезды итальянского кино Клаудии Кардинале (снималась в фильмах Лукино Висконти и Федерико Феллини – Прим. ред.). А сейчас на распродаже одного крупного частого собрания во Франции мне удалось купить несколько редких образцов.

Но ведь многие вещи Вам просто дарят! Какими свежими приобретениями можете похвастаться?

От дизайнера Виты Севрюковой (автор костюмов церемонии закрытия празднования 850-летия Москвы, церемонии открытия и закрытия Театральной Олимпиады, церемонии открытия Юношеских олимпийских игр – Прим. ред.) получил первое концертное платье Изабеллы Юрьевой. Черное, бархатное, в нем она исполняла цыганские песни в 1937 году. Из третьих рук ко мне пришли платья известной по "Кавказской пленнице" Натальи Варлей. Она их отправила куда-то в деревню, и одна из новых обладательниц мне их и передала. Далее получил два концертных платья Эдиты Пьехи 1969 года из серебряной парчи. В свое время они достались супруге поэта Роберта Рождественского (литературному критику, художнику Алле Киреевой – Прим. ред.), затем были переданы их дочери – фотохудожнику Екатерине Рождественской. И она, расформировывая свою костюмерную, передала мне много платьев. Среди них и эти два. Правда, долгое время мы не могли идентифицировать их принадлежность. Надежда Бабкина предположила, что их могла носить Эдита Пьеха. Я поручил своей команде искать доказывающие это видео, и найти удалось!

А почему же Вы напрямую к живущим артистам не обращаетесь, а сложными окольными путями идете?

Обращаюсь! Но та же Эдита Станиславовна на мою просьбу отдать что-то из вещей сказала, что у нее ничего нет. Да и Пугачева долго мне так же отвечала, пока однажды ее конферансье Тамара Малинкина не передала одно из русских платьев, в котором Алла Борисовна выступала в Сопоте (в этом польском городе проходил Международный фестиваля эстрадной песни "Интервидение" – Прим. ред.). Пугачева позже заявила мне, что, мол, это платье недостаточно репрезантативно. И только после этого передала мне 15 других своих нарядов – я специально ездил за ними к ней в подмосковный замок.

Знаю, что Вы ездили и за платьем к родителям ныне покойной Юлии Началовой. Что за наряд они вам подарили?

Это концертное платье 2010-х годов и ее туфли. Не так давно я их выставлял на своей выставке в Калининграде "Звуки моды", которая имела оглушительный успех. А 1 октября я открою выставку "Мода серебряного века" во Владивостоке. Но вернусь к платью Началовой. Певица симпатизировала мне, когда приходила независимым экспертом на "Модный приговор". У меня был ее телефон. После смерти певицы я выразил соболезнование ее маме. Прошло какое-то время, и мама лично передала мне платье Юли. Просто первое, что освобождается после ухода звезды, это ее гардероб.

Слава богу, когда вещи при этом попадают к Вам, а не на помойку!

Да, от этой участи я спас гардероб Ольги Лепешинской (умерла в 2008 году – Прим. ред). В ее квартире в Доме на набережной сейчас обитает, насколько я знаю, дочь душеприказчика балерины. И им вещи покойной балерины не очень нужны. В моей коллекции есть и роскошные платья Майи Плисецкой.

А есть артисты, платьев которых у Вас в собрании пока нет, но очень хотелось бы?

Я бы хотел иметь что-то из гардероба Галины Павловны Вишневской – пока, увы, не получается. Хотя при ее жизни мы были дружны, но дочери Ольга и Елена пока держат ее наряды.