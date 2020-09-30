Располневшую на карантине Собчак невозможно узнать

В Сети провели эксперимент с фото знаменитостей – в том числе, и Ксении Собчак. С помощью приложения FaceApp из звезд сделали толстяков.

Издание Life.ru опубликовало переделанные снимки 15 представителей российского шоу-бизнеса. Глядя на них, можно представить, что будет с Ксенией Собчак и другими селебрити, если в нашей стране всех снова закроют на карантин.

Если будет вновь введен карантин, то уже никому не удастся остаться без лишних килограммов. В забавную и в то же время шокирующую подборку вошли: Ксения Собчак, Настя Ивлеева, Ирина Шейк, Илья Соболев, Тимати, Илья Прусикин, Юрий Дудь, Александр Гудков, Даня Поперечный, Анна Седокова, Иван Ургант, Элджей, Моргенштерн, Павел Прилучный и Джиган.

Узнать в располневших, запустивших себя людях звезд можно с трудом. В частности, Ксения Собчак в таком виде выглядит как минимум лет на пять старше: ее лицо на фейк-фото одутловато, у телеведущей полные щеки и набрякшие веки.

Отметим, что журналистка не стесняется выкладывать в свой инстаграм-аккаунт естественные снимки. В кадре Ксения Собчак нередко появляется без макияжа, демонстрируя недостатки кожи.

Так, ранее теледива опубликовала в соцсети фото после фестиваля "Кинотавр". Она предстала на пляже, видимо, после непростого дня. Это и видно по лицу журналистки. Она немного грустная, с прыщом под носом. Ксения Собчак сидит, развалившись на песке в одном купальнике.