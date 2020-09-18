Собчак с красным носом уселась в плавках на песок

Ксения Собчак "выжила на "Кинотавре" – так ведущая подписала новый снимок в своем "Сторис". На фото она предстала на пляже, видимо, после непростого дня. Это и видно по лицу журналистки. Она немного грустная, с прыщом под носом. Ведущая сидит развалившись на песке в одном купальнике.
Фото без ретуши редко встретишь в наши дни на просторах интернета, поэтому один лишь прыщ на лице медийной персоны становится поводом для обсуждений.
Телеведущая приехала на "Кинотавр" с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном от предыдущего брака с Максимом Виторганом. В свободное время семья отдохнула на пляже.
Внимание подписчиков то и дело привлекают то несовершенства фигуры звезды, то ее стиль и манера говорить, то скандальные репортажи.
В недавнем интервью Агате Муцениеце 38-летняя журналистка Ксения Собчак призналась, что занимается спортом ежедневно, однако ей далеко до идеала. Она редко показывает свои тренировки в соцсетях, так как делает это скорее для здоровья.
Популярные темы форума
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Крым Украинский
Мужики перевелись
Муж не хочет детей
У Тарзана беременна любовница
Россия тихо идёт к коммунизму.
А вы считаете Барановскую симпатичной?
Зачем нужен Северный поток 1 и 2, Турецкий поток, Голубой поток
Феминизм - ЗЛО
Меня назвали женщиной