Ксения Собчак показала искривленный после травмы нос

Страшная травма Ксении Собчак дала возможность ее поклонникам следить не только за ее мыслями и продуктами, но и за состоянием ее носа. На этот раз люди обратили на то, что он стал изогнутым.

Сломанный нос Ксении Собчак, по оценкам некоторых ее поклонников, стал отдельным персонажем последних видео и фотографий ведущей. Именно он зачастую привлекал больше внимания, чем то, о чем говорила сама журналистка.

Однако сама Ксения Собчак решила не скрывать эту проблемную зону, поэтому по ее записям и снимкам люди могут практически в режиме онлайн следить за процессом заживления травмы. В очередной раз она показала травмированный нос на фотографии в "Инстаграм".

Преданные поклонники заметили, что припухлость заметно спала, да и необходимость заматывать его в несколько слоев пластырей тоже, кажется, ушла в прошлое. Однако сам нос на снимке выглядит каким-то изогнутым. Фанаты Ксении Собчак надеются, что это временное явление и спустя какое-то время все вернется на круги своя.

Текст же Ксении Собчак был посвящен не ее здоровью, а состоянию современного общества. Ведущая раскритиковала так называемую новую этику. Речь идет об участившихся случаях, когда люди теряют работу и подвергаются всеобщей травли за неосторожные высказывания и какие-то некрасивые поступки, которые могли быть годы и годы назад.

Ксения Собчак заметила, что нестандартное поведение, за которое "новая этика" предполагает излишне суровое наказание, всегда отличает людей творческих и по-настоящему талантливых. "И я всегда восхищаюсь и восхищалась только такими. Неправильными, неудобными. Горящими и горячими", – заключила ведущая.