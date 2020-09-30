"Пора президенту вмешаться": Первому каналу пригрозили проблемами из-за фриков на шоу

Первый канал – основа российского федерального телевидения, которое за современные ток-шоу резко раскритиковал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян. Он предложил вынести проблему на самый высокий уровень.



Эксперт отметил, что свою борьбу за качество развлекательного телевещания на федеральных каналах он начал в 2017 году. Тогда четверть миллиона россиян поддержали его запрос на перемены в сетке подобного вещания.

По его словам, помог резонанс. Однако, по мнению Манукяна, проблема в том, что надолго запала на перемены каналам не хватило. "С прошлого года Мария Шукшина тоже начала свою медийную борьбу со всеми искажениями, которые проецируют на огромную страну эти бесконечные шоу по копанию в грязном белье знаменитых людей. Были и другие известные личности, которые пытались достучаться до власть предержащих, но их опять не услышали. Многих наших любимых артистов, которые уже ушли в мир иной, разом обесценили", – сетует эксперт.

Собеседник "Дни.ру" добавил, что даже ему, несмотря на то, что он избегает участия в подобных шоу, пришлось идти на одно из них и защищать память о своей умершей подруге. Манукян полностью поддерживает актрису Марию Шукшину в ее борьбе за нравственность и за качество контента на федеральных каналах – в том числе и на Первом канале.

"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну. И, конечно, пора уже президенту России в это вмешаться. Не должны всего несколько людей на всю страну говорить о том, "что такое хорошо и что такое плохо", – пригрозил Манукян.

Эксперт уверен, что федеральное ТВ нуждается в глобальном переформатировании. Ведь, в частности, Первый канал - это визитная карточка страны. Вместо того, чтобы показывать скандалы, Манукян считает нужным демонстрировать людей, которыми гордятся россияне и не поливать их грязью.

"И хватит уже показывать всяких фриков, которые незаслуженно стали героями нашего времени благодаря все тому же федеральному ТВ", – заключил эксперт.