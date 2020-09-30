Рейс Москва-Томск: певица Зара могла погибнуть в авиакатастрофе

Накануне певица Зара вместе со своим коллективом вылетела на гастроли поздним рейсом Москва-Томск. Девушка даже не могла себе представить, чего ожидать от долгожданного полета.

Артистка до сих пор находится под впечатлением после вчерашнего перелета. По словам певицы Зары, самолет едва не попал в авиакатастрофу.

Несмотря на то, что погода всячески пыталась испортить планы пилотов, профессионалы все-таки смогли посадить лайнер и доставить пассажиров в пункт назначения целыми и невредимыми.

Удивительно, но произошедшее певица Зара связывает со смертью своего родного дяди. Напомним, ровно 40 дней назад родственник артистки погиб.

"При заходе на посадку я почувствовала, что происходит что-то неладное. Самолет трясет. Мы снижаемся и вновь набираем высоту. Стюардесса успокаивает и рассказывает, что из-за погодных условий мы не можем приземлиться", – откровенно заявила Зара.

Народная артистка отметила, что во время аварийной посадки самолета работала связь. Поэтому каждый пассажир мог связаться с близкими.

Певица Зара не стала исключением и написала всем родственникам о том, как сильно она их любит. Однако, пилоты смогли одолеть погодные условия и жестко посадить лайнер.

Артистка обратилась к своим поклонникам и попросила их уважать родных, всегда помнить о важных датах и говорить нежные слова.

Чуть позже выяснилось, что все переживания певицы Зары были ненапрасными. К сожалению, самолет был действительно сломан, а подобная проблема могла привести к более серьезным последствиям, чем сильная тряска при посадке.