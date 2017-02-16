Девушка Егора Крида Певица Лолита На кого Тарасов променял Бузову Королева красоты Ледниковый период
Общество

Беглая Максакова о варварстве ректора Гнесинки

Оперная дива не хочет увольняться из академии
Гороскоп

Малинин в поиске после разлада в семье

Популярный певец начнет искать что-то новое в жизни
партнеры
Среда 15 февраля
Лента новостей
01:28
Зара сильно исхудала после травли
22:25
Госдума аккуратно подходит к изменению законов
21:58
В Краснодаре поймали возможного виновника крупного пожара
21:54
Найден трактат Черчилля об инопланетянах
партнеры
Шоу-бизнес

Врачи борются за жизнь больной раком певицы

Накануне артистка была госпитализирована в тяжелом состоянии
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Фев. 16, 2017
просмотры: 123

Зара сильно исхудала после травли

567

Шесть тысяч поклонников современной музыки пришли поддержать популярных молодых артистов, выступивших на Дне всех влюбленных в Кремле. Стас Костюшкин за кулисами рассказал, что дарит цветы любимой женщине только в этот праздник. Сергей Лазарев давал мудрые советы бывалого российскому участнику песенного конкурса "Евровидение" этого года. Светлана Лобода поражала как всегда откровенным нарядом. Анна Седокова демонстрировала всем свою беременность и рассказала, как готовится стать мамой. Солистки группы Serebro поведали об отношениях с бывшими возлюбленными. Но больше всех поразила Зара. Она, кажется, еще больше похудела. Возможно, она переживает из-за травли, которая развернулась в Сети вокруг ее имени.

поделиться

Мария Максакова в жизни и на сцене

Экс-депутат Госдумы удивляла красотой и зрителей, и парламентариев

567

Солнцев разоблачил звезд "Дома-2"

Шоумен составил свой список "упырей" реалити-шоу

567

Молодой актер приударил за 66-летней мамой Миллы Йовович

Российские звезды оценили "Обитель зла: Последняя глава"

567

Хазанов и Ярмольник потрясли театр своим видом

Артисты посетили вечер, организованный в честь юбилея Дома актера

567

Легендарные модели Nokia

Dni.ru вспоминают самые запоминающиеся и необычные телефоны

567

Пикантные фото звезд в бане

В день рождения Сандуновских бань Dni.Ru вспомнили, кто из знаменитостей не прочь попариться

567

Хулиганский вечер Лады Дэнс

Звезды оценили новую комедию режиссера Романа Каримова "Гуляй, Вася!"

567

Экстремальное декольте Андреевой и Исаковой

Актрисы показали свои прелести в честь Дня святого Валентина

567

Помолодевшая Валерия сводила семью в кино

Знаменитости посетили торжественное открытие недель "Оскара" в Москве

567

Звезды льда поздравили Татьяну Тарасову

Прославленному тренеру исполнилось 70 лет

567

загрузить ещё

Общество

У сына Максаковой возникли проблемы на фоне скандала

Бегство оперной дивы отразилось на судьбе подростка
Шоу-бизнес

Известная актриса высмеяла родившую Собчак

Юлия Рутберг спародировала светскую львицу

Политика

Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму
Маккейн попался на удочку Вована и Лексуса
Чем вызвана отставка Худилайнена
Капризный Лукашенко ждет поблажек от Путина

Шоу-бизнес

Джигурда выгнал из дома свою "новую музу"
Врачи борются за жизнь больной раком певицы
Алексей Чумаков рассказал о проблемах с женой
Звезда "Дома-2" Солнцев спровоцировал скандал

Проишествия

Страшные последствия прорыва плотин
Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви
Женщина заступилась за сломавших руки ее сыну школьников
Задержание налетчиков на инкассаторов попало на видео

Lifestyle

Прилепин посоветовал поэтессе Полозковой поберечь психику
Где пропадали Сергей Бабкин и 5'nizza
Поэтесса Полозкова пожелала Прилепину смерти
Что стало с кумирами нашего детства
Шоу-бизнес

Фриске напугала жутким пророческим фото

Сзади певицы отчетливо видны крест и могильная плита
Происшествия

Страшные последствия прорыва плотин

В истории не раз происходили разрушительные катастрофы, вызванные водной стихией
Происшествия

Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви

Дерущихся пришлось разнимать врачам
Шоу-бизнес

Алексей Чумаков рассказал о проблемах с женой

Певец нашел интересное ночное занятие

Гороскоп

Малинин в поиске после разлада в семье
Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
Малинину припомнили ошибки молодости
Три семейных кризиса Королевой и Глушко

Фоторепортажи

Зара сильно исхудала после травли
Мария Максакова в жизни и на сцене
Солнцев разоблачил звезд "Дома-2"
Молодой актер приударил за 66-летней мамой Миллы Йовович

Спорт

Резцова назвала российских биатлонисток полуинвалидками
Звезду НХЛ обвинили в неоднократном изнасиловании
Австралийский призер Игр-2012 сбежал в Россию
Фуркада выгнали из сборной

Регионы

Жуткий пожар охватил жилой дом в Краснодаре (видео)
Девушка избила жениха за отказ жениться
Избивший ребенка чиновник подался в бега
Тренера наказали после смерти 14-летнего хоккеиста под Москвой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru