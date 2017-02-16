Зара сильно исхудала после травли

Шесть тысяч поклонников современной музыки пришли поддержать популярных молодых артистов, выступивших на Дне всех влюбленных в Кремле. Стас Костюшкин за кулисами рассказал, что дарит цветы любимой женщине только в этот праздник. Сергей Лазарев давал мудрые советы бывалого российскому участнику песенного конкурса "Евровидение" этого года. Светлана Лобода поражала как всегда откровенным нарядом. Анна Седокова демонстрировала всем свою беременность и рассказала, как готовится стать мамой. Солистки группы Serebro поведали об отношениях с бывшими возлюбленными. Но больше всех поразила Зара. Она, кажется, еще больше похудела. Возможно, она переживает из-за травли, которая развернулась в Сети вокруг ее имени.