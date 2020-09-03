Макаревич впервые появился на публике с новой женой

Весной этого года выяснилось, что Андрей Макаревич тайно женился. Его четвертой женой стала 36-летняя еврейка Эйнат Кляйн. Музыкант предпочел скрыть событие от общественности. Он не любит, когда знаменитости делают пиар из своей личности жизни.
Когда в мире объявили о пандемии коронавируса, Макаревич и Кляйн оказались в разных странах. Музыкант был в России, а его жена – в Израиле. Поэтому супруги несколько месяцев провели в разлуке.
Как только стало наблюдаться послабление карантинных мер, Эйнат прилетела к мужу. Недавно возлюбленные, лишившиеся медового месяца, устроили путешествие по горам России. Супруге музыканта показалась такая поездка весьма экзотической.
На днях же молодожены посетили светское мероприятие Российского еврейского конгресса. На нем музыканту вручили специальный памятный знак "Тикун Олам" за вклад в благотворительную деятельность организации.
На торжественном приеме также были замечены Тамара Гвердцители, Леонид Якубович и Мария Кац.
Напомним, в августе Эйнат Кляйн приняла участие в передаче "Смак Андрея Макаревича". Музыкант оценил кулинарные способности супруги.
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