"Ты чудовище!": поступок молодой жены шокировал Макаревича

Эйнат Кляйн приняла участие в программе "Смак Андрея Макаревича". Певец признался, что его избранница вкусно готовит, и он оценил это по достоинству.
Рокер отметил, что предыдущие жены с удовольствием уступали ему место на кухне. Эйнат поразила его тем, что готовит гораздо вкуснее, чем он.
Макаревич рассказал, что вначале пытался вступать с возлюбленной в споры и диктовать свои условия, но затем понял: это не приведет ни к чему хорошему. "Гиблое дело – спорить с еврейской женщиной", – пошутила Кляйн.
В программе пара готовила тартар. Макаревич с супругой поделились рецептами и вариантами этого блюда.
В какой-то момент шоумен задал жене необычный вопрос. "Что, ты можешь прямо кусок мяса без соли съесть? Ты чудовище!" – сказал Андрей.
Напомним, что артист сообщил о свадьбе с Эйнат Кляйн в мае этого года. Поклонников удивило, что певец женился в четвертый раз на женщине, которая младше более чем на 30 лет.
Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич познакомились несколько лет назад. Девушка руководила турагентством, услугами которого воспользовался музыкант.
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