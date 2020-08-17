Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым
Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
партнеры
Понедельник
17 августа
Лента новостей
11:02
Пережившая трагедию звезда сериала "Склифосовский" Ольга Павловец: Всегда спасает стремление к свету
10:59
В Роспотребнадзоре назвали главный источник бактерий на кухне
10:49
Офтальмолог объяснил разное восприятие цвета мужчинами и женщинами
10:43
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 927 тысяч
10:43
"Всем мазохистам рекомендую": избитая Кудрявцева рассказала о странных предпочтениях
10:35
"Ты чудовище!": поступок молодой жены шокировал Макаревича
10:11
Range Rover Vogue: дань моде
09:49
СМИ сообщили о десятках грузовиков Росгвардии на пути к Белоруссии
09:46
Что Валентина Легкоступова сказала дочери перед смертью
09:43
"А если мы найдем их детей?": глава МВД Белоруссии пригрозил протестующим "беспределом"
09:42
Тихановская: Я готова стать национальным лидером
09:20
Появился еще в 2012 году: ученые выдвинули новую версию происхождения коронавируса
09:14
"Моральные уроды": адвокат Ефремова взорвался после обвинений во лжи
09:04
Молодого любовника Надежды Бабкиной госпитализировали
08:31
"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником
08:30
"Смириться невозможно": Чурикова скорбит из-за горькой утраты
06:02
Певица Пелагея в белом платье пленила красотой
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 августа 2020 года
04:03
Частный самолет и фейерверк на пляже: Нюша отметила 30-летие в Турции "по полной"
02:05
"Вот вы и настоящая!": Самойлова показала себя без фильтров и фотошопа
23:57
Звезда "30 свиданий" Гринева публично раздвинула ноги
22:02
Больше не девочка: Бородина опубликовала снимки подросшей дочери
20:01
"Уже неизбежно": Седокова рассталась с дочкой
18:21
Сын Бондарчука вывел в свет свою новую пассию
18:21
"Она доверяет мне, а я верю в нее": известный режиссер ангажировал певицу Лолиту
18:15
"Надо стараться": зазнавшаяся Бородина раскритиковала организацию туризма в Крыму
18:07
Знакомство с морем: двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой сразила поклонников
18:06
"Нашли корень зла": Агутин взбесился из-за плохого питания в бизнес-классе
18:04
"Это будет начало вашего конца": истеричные заявления Лукашенко перед митингующими
17:30
Обходится в копеечку: Лена Летучая отправилась на роскошный курорт
17:16
"Династия продолжается!": Пугачева выбрала преемницу
16:47
29-летнего внука экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева нашли мертвым в Лондоне
16:46
Относился с иронией: обнародованы детали знакомства Меган Маркл и принца Уильяма
16:35
"У Ефремова серьезные проблемы": лечащий врач актера встревожил словами о его состоянии
16:27
"Я не смогла сделать аборт": 13-летняя звезда ток-шоу из Железногорска стала мамой
15:57
Лукашенко назвал свою главную цель на фоне протестов
15:43
Станислав Ярушин обрушил гневную тираду на поклонников "Универа"
15:42
"Расправа над людьми": Гармаш разнес "Современник" после ухода
15:12
"С такого ракурса еще не видели": Басков показал пикантное фото с отдыха
15:06
Галкин устроил своим детям "армейскую подготовку" с помощью сурового тренера
14:59
Лукашенко на митинге в Минске: Встаю перед вами на колени
14:48
Тимошенко назвала "единственное правильное решение" для властей Белоруссии
14:29
"На волоске": Евгений Петросян обратился к властям
14:14
"Что греха таить": отец Виктора Цоя спустя 30 лет раскрыл правду о причине гибели сына
13:30
Заинтересовалась налоговая: Александр Петров потерял бизнес
12:56
Тимати отметил день рождения без возлюбленной и сына
12:17
"Что она с собой сделала?": болезненный вид Гагариной испугал фанатов
12:11
Звезду шоу "Дом-2" доставили в больницу с тяжелыми травмами
12:10
"Надеялся на встречу с другой": Железняк из "Сватов" откровенно о муже
12:07
Никас Сафронов тратит неприличные суммы на еду
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стала известна роковая роль Пугачевой в судьбе Легкоступовой
"Династия продолжается!": Пугачева выбрала преемницу
Знакомство с морем: двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой сразила поклонников
"Он порядочный мужчина": подруга Легкоступовой встала грудью за затравленного мужа певицы
Погубили интриги Пугачевой: друг рассказал об уходе Легкоступовой
"С такого ракурса еще не видели": Басков показал пикантное фото с отдыха
Шоу-бизнес

"Ты чудовище!": поступок молодой жены шокировал Макаревича

Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга Андрея Макаревича оказалась искусным кулинаром. Оказалось, что именно этим Эйнат Кляйн покорила 66-летнего музыканта.
прочитано 444 раза

Эйнат Кляйн приняла участие в программе "Смак Андрея Макаревича". Певец признался, что его избранница вкусно готовит, и он оценил это по достоинству.

ПО ТЕМЕ

Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото

Женившийся на молодой израильтянке Макаревич рассказал о свадьбе: По-еврейски

 Андрей Вадимович Макаревич

Андрей Вадимович Макаревич музыкант

Рокер отметил, что предыдущие жены с удовольствием уступали ему место на кухне. Эйнат поразила его тем, что готовит гораздо вкуснее, чем он.

Макаревич рассказал, что вначале пытался вступать с возлюбленной в споры и диктовать свои условия, но затем понял: это не приведет ни к чему хорошему. "Гиблое дело – спорить с еврейской женщиной", – пошутила Кляйн.

В программе пара готовила тартар. Макаревич с супругой поделились рецептами и вариантами этого блюда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Einat Klein (@_einatklein_)

В какой-то момент шоумен задал жене необычный вопрос. "Что, ты можешь прямо кусок мяса без соли съесть? Ты чудовище!" – сказал Андрей.

Напомним, что артист сообщил о свадьбе с Эйнат Кляйн в мае этого года. Поклонников удивило, что певец женился в четвертый раз на женщине, которая младше более чем на 30 лет.

Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич познакомились несколько лет назад. Девушка руководила турагентством, услугами которого воспользовался музыкант.

Автор: 17 августа 2020, 10:35 Источник: "Ютуб"-канал "Смак Андрея Макаревича" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Это будет начало вашего конца": истеричные заявления Лукашенко перед митингующими
Лукашенко на митинге в Минске: Встаю перед вами на колени
Тимошенко назвала "единственное правильное решение" для властей Белоруссии
Лукашенко пригрозил уволить вышедших на забастовки рабочих заводов: Нож в спину

Шоу-бизнес

Что Валентина Легкоступова сказала дочери перед смертью
"Моральные уроды": адвокат Ефремова взорвался после обвинений во лжи
Молодого любовника Надежды Бабкиной госпитализировали
"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Молодого любовника Надежды Бабкиной госпитализировали

Певец предстал в неожиданном виде
Шоу-бизнес

"Всем мазохистам рекомендую": избитая Кудрявцева рассказала о странных предпочтениях

Знаменитость побывала на сеансе тайского массажа
Шоу-бизнес

Сын Бондарчука вывел в свет свою новую пассию

Парень влюбился в блондинку
Шоу-бизнес

"Она доверяет мне, а я верю в нее": известный режиссер ангажировал певицу Лолиту

Предложение взволновало артистку

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года
Совет на выходные, 15-16 августа 2020 года
Гороскоп на неделю, с 17 по 23 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова с треском провалилась
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+