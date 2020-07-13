Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото

Жена лидера рок-группы "Машина времени" опубликовала кадры из вояжа в своем инстаграм-аккаунте. Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич посетили русскую глубинку.
"Для меня красоты средней полосы – невероятная экзотика", – призналась она. По словам девушки, они спонтанно поехали в Ростов Великий и Переславль Залесский. Города оставили у нее самые приятные впечатления.
Она добавила, что ей наконец-то удалось воссоединиться с любимым человеком. Дело в том, что Андрей Макаревич находился на самоизоляции в Москве, а его избранница – в Израиле.
О том, что певец женился, стало известно в начале мая этого года, хотя само событие произошло почти полгода назад. Андрей Макаревич объяснил, почему не комментировал свою свадьбу. Он отметил, что очень не любит, когда звезды делают пиар из своей личной жизни.
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