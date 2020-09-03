"Из-за них разводятся": Водонаева назвала причину развала ее семьи

Блогер Алена Водонаева прокомментировала недавнее интервью Юрия Дудя с Юрой Борисовым. Мужчины побеседовали о том, как актер добивался расположения своей жены, актрисы Анны Шевчук.
Оказывается, пара училась на одном потоке в университете и жила в одном общежитии. Юра долго ухаживал за девушкой и регулярно угощал ее глазированными сырками. В итоге сердце его зазнобы оттаяло, и она согласилась с ним встречаться, а позже и стала его супругой.
Алену Водонаеву рассмешили такие ухаживания. По ее мнению, порой из-за этого наоборот можно развестись. Так получилось у нее самой.
В своем "Инстаграм" девушка заявила, что именно сырки разрушили ее второй брак. "Сырки… иногда знаете ли, из-за них разводятся" – написала она в "Сторис".
При этом инстадива оставила ремарку о том, что ее раздражает именно когда взрослые мужчины угощают девушек такими продуктами. Наверное, для нее это чересчур дешевые ухаживания. Блогер заявила, что в юном возрасте такой жест вполне нормален и объясним.
Напомним, что Алена много времени уделяет новостным выпускам, которые она публикует на "Ютуб". Блогер даже поступила в МГУ на факультет журналистики, чтобы освежить свои знания в этой области.
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