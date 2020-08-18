Водонаева нелестно отозвалась о Собчак: От нее исходит вранье

Алена Водонаева во время беседы с Дмитрием Гордоном высказалась о бывшей ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ксении Собчак. Оказывается, раньше девушки дружили.

Как рассказала Алена Водонаева, будучи участницей проекта "Дом-2", восхищалась Ксенией Собчак. Нередко они "уходили за баню" секретничать, когда камеры не были на них направлены. Но в один момент у телеведущей резко поменялось мнение об экс-кандидате в президенты.

Водонаева вспомнила, что не так давно Собчак высказывалась о пандемии коронавируса в России, заявив, что в Москве от этой инфекции "не умер ни один человек, всем была оказана помощь". Алена же знает – это неправда. Она видела, как зараженных, у которых не оказалось по рукой документов, медики отказывались лечить.

Экс-участница "Дома-2" не понимает, почему журналисты порой не пользуются наделенными полномочиями во благо – не доносят правдивую информацию.

"Безусловно, я имею уважение к этому человеку за то, что она так много всего сделала, много где себя проявила. Она смелая, образованная, умная. Но это странное вранье, которое порой исходит от нее...", – сказала Водонаева.

Напомним, сейчас Алена много времени уделяет созданию новостных выпусков, которые публикует на "Ютуб". Она даже поступила в МГУ на факультет журналистики, чтобы освежить свои знания в этой области.