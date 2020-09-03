"Это кощунство!": представшая в терновом венце Собчак взбесила россиян

Телеведущая Ксения Собчак вновь оказалась в центре скандала. Знаменитость обвинили в богохульстве.

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" журналистка разместила провокационный снимок. В кадре Ксения Собчак запечатлена с ярким макияжем. На ее голове можно увидеть украшение в виде тернового венца. В подписи к посту звезда отметила, что ей очень идет этот образ.

Фотография вызвала неоднозначную реакцию. Одни пользователи принялись иронизировать. "В магазин за хлебом?", "Вам, милочка, все к лицу, вы профессионал своего дела", "Подлецу все к лицу", "За людское страдает Ксения Анатольевна", "На похороны певицы Леди Гаги сойдет", – пошутили комментаторы.

Другие же подписчики обрушились на звезду с критикой. "Когда же ты угомонишься, самая богатая девушка страны?", "Перебор", "Рога тебе к лицу", "Это кощунство!Терновый венец был возложен на голову Иисуса Христа во время его поругания", – пришли в бешенство пользователи.

В таком образе Ксения Собчак снялась в фотосессии. Накануне телеведущая показала фотографию, адресованную всем недоброжелателям. В кадре знаменитость в доспехах и с копьем позирует на фоне полуобнаженных манекенщиц.

"Верующие, феминистки, большинство и меньшинство – вы ловите меня, но не можете поймать", – написала журналистка.