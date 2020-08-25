Уставшая Собчак слетела с катушек

Ксения Собчак побывала в Суздале, работая над интервью с актрисой Яной Трояновой. Там ведущая ушла в отрыв.

Судя по всему, журналистка устала вести здоровый образ жизни. Если еще недавно она была ярым адептом ЗОЖ, то на съемках пошла во все тяжкие: закурила и наелась.

Среди традиционных русских закусок, поданных на стол дома у Яны Трояновой, оказалось и известное своей калорийностью сало. Ксения Собчак с удовольствием поела соленого свиного жира. Более того, в какой-то момент блогер попросила у актрисы сигарету.

Кроме того, по ходу интервью обе дамы матерились. Однако от горячительных напитков Яна Троянова и Ксения Собчак воздержались. Артистка уже семь лет не употребляет спиртного, а ведущая не выпивает на работе.

Как писали "Дни.ру", Ксения Собчак входит в пятерку самых успешных звезд шоу-бизнеса моложе 40 лет, согласно рейтингу Forbes. Ранее стало известно, чем владеет журналистка. Супруг телезвезды, руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов продекларировал доходы семьи за прошлый год. Согласно документу, появившемуся на официальном сайте мэрии Москвы, он заработал 19 миллионов рублей, а его жена – 185,8 миллиона.

Общественность узнала, что во владении Ксении Собчак три земельных участка общей площадью в три тысячи квадратных метров, большой дом в 482 квадратных метра, а также три просторные квартиры – две в Москве и одна в Санкт-Петербурге. Кроме того, на Ксению Собчак оформлен люксовый автомобиль Bentley Continental GT.

