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Шоу-бизнес
Жене не дали попрощаться с задохнувшимся артистом из

Жене не дали попрощаться с задохнувшимся артистом из "Ласкового мая"

Фото: pixabay.com
Александр Прико скончался в одной из больниц Санкт-Петербурга. Жене Елене не удалось даже сказать слова артисту, к которому врачи никого не допускали.
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Елена не видела Александра Прико с 24 августа. По ее словам, артиста привезло в Покровскую больницу с подозрением на коронавирус, поместили в красную зону. С тех пор женщина могла только созваниваться с мужем. Их последний разговор случился 30 августа. "Он позвонил мне и сказал: "Ленок, сделай что-нибудь, я задыхаюсь", – вспомнила вдова.

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Тогда перепуганная женщина срочно связалась с главврачом, потом перезвонила мужу, чтобы успокоить его. Вскоре Елена узнала, что Александра перевели в реанимацию. Больше женщине не удалось с ним поговорить: телефон ему с собой в реанимацию взять не разрешили, а на все просьбы Елены хоть секунду пообщаться с мужем были пресечены.

"Я просила хотя бы дать ему послушать мой голос, чтобы ему стало легче. Говорила, что готова одеться в эти их герметичные костюмы, просилась к нему в палату – хотя бы ненадолго. Мне отказали. Я даже попрощаться с ним не смогла", – сообщила плачущая Елена.

Все три теста, что сделали Александру Прико, дали положительный результат на коронавирус. Однако Елена все равно до конца не верит, что именно он стал причиной смерти ее мужа. Дело в том, что у артиста был обнаружен рак. Говорят, что онкологическое заболевание мог спровоцировать именно коронавирус.

"Я не знаю, что делать. Что теперь будет? Его кремируют? Похоронят в закрытом гробу? Не дадут мне с ним попрощаться? Я в смятении. Вы не представляете, что я сейчас чувствую", – заявила убитая горем вдова Александра Прико.

Отметим, что бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов принес свои соболезнования относительно смерти артиста. "Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память", – признался исполнитель.

Автор: 3 сентября 2020, 11:39 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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