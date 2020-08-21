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"Просто умирает": жена рассказала о жутком состоянии солиста "Ласкового мая"

Кадр youtube.com
Супруга онкобольного экс-участника группы "Ласковый май" Александра Прико поделилась подробностями лечения певца. Он чувствует себя настолько плохо, что дорога каждая минута.
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Рак у знаменитости развился на фоне коронавируса. Петербургские врачи делают все, чтобы спасти Александра Прико. По словам Елены, в больнице ему выкачали жидкость из легких, отпустив домой. Однако звезде стало хуже, и 17 августа солиста "Ласкового мая" на скорой помощи увезли в больницу №26.

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19 августа жена передала материалы на гистологическое исследование, чтобы врачи поставили точный диагноз певцу и начали корректное лечение. Женщина отметила, что Александру Прико уже четыре раза выкачивали жидкость из легких – процедура проходит каждые два дня.

Артист в очень тяжелом состоянии. У него жуткая слабость и нехватка кислорода. "Рак у него однозначно, потому что в жидкости нашли атипичные клетки", – поделилась избранница солиста "Ласкового мая". Однако прогнозов врачи не дают – ждут исследования.

Елена боится, что супруг может не дожить до результатов анализов, поскольку они не делаются быстро. 24 августа исполнителя положат в стационар сделать плевродез, чтобы сдержать скорое накопление жидкости.

Ждать результатов гистологического исследования надо еще неделю, но у экс-участника группы "Ласковый май" почти нет времени. "Человек ведь просто умирает", – заключила жена певца.

Автор: 21 августа 2020, 08:46 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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